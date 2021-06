El insólito momento de Pedro Sánchez que ha llegado a la televisión coreana: "No puedo más"

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, comenzó el pasado martes una visita de Estado de tres días a España en la que fue recibido por los Reyes y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de viajar a Barcelona para mantener un encuentro con empresarios.

Se trata de la primera visita de máximo nivel que un mandatario extranjero hace a España desde febrero de 2019, cuando estuvo en Madrid el entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra. Durante su estancia en Madrid, el mandatario coreano mantuvo un encuentro bilateral con Pedro Sánchez. Además, hizo una breve visita al Senado, así como al Ayuntamiento de Madrid y ha participado estos días en un foro económico.

EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT









No obstante, el encuentro entre Sánchez y el presidente surcoreano han quedado marcado, especialmente en las redes sociales, cuando Pedro Sánchez intentó dar las gracias al mandatario de Corea en su lengua. Ya sabemos que Pedro Sánchez nunca ha temido de lanzarse a probar nuevos idiomas y durante el viaje de Moon Jae-in se ha atrevido a pronunciar algunas frases en coreano durante la inauguración del Foro Empresarial España-Corea. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

"No puedo más"

El vídeo en cuestión fue recogido por un usuario de Twitter y el mensaje acumula ya casi 3.500 retuits y 6.800 'me gusta' desde que lo publicó hace menos de un día.

"Nuestro presi hablando en coreano kpoper nº1", ha escrito el usuario. A continuación, y en una cadena de mensajes divertidos, ha escrito más mensajes como "me ahogo de la risa, no puedo más" o "llevo media hora riéndome". No obstante, el mismo usuario se ha mofado, alegando que "ya le podrían haber escrito bien la pronunciación, pobrecito".

nuestro presi hablando en coreano kpoper n°1 pic.twitter.com/t7gGJgpe2C — ??'s ana ?? (@httpxseonghwa) June 16, 2021





A continuación, el mismo usuario ha publicado un nuevo mensaje. "Por si interesa saber la pronunciación a las personas que no lo sepáis" ya ha adjuntado un vídeo de un traductor, en el que se puede escuchar la pronunciación correcta de las palabras que había pronunciado el presidente del Gobierno.

por si os interesa saber la pronunciación a las personas q no lo sepáis:



pic.twitter.com/oWESsDOnf1 — ??'s ana ?? (@httpxseonghwa) June 17, 2021





Los usuarios de las redes sociales no han dejado pasar este momento y han bromeado con el intento de Pedro Sánchez por hablar en coreano, especialmente han destacado la reacción del mandatario de Corea del Sur, quien en algún que otro momento de la intervención de Sánchez tuvo que reprimir la risa. "¿Pero qué maravilla es esto?", "No conquistamos Marte porque no queremos" y "Cómo se ha inventado la pronunciación", han sido algunas de las respuestas que ha recibido el usuario que ha publicado el vídeo.

EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT





De hecho, ha sido tal la repercusión que ha tenido el vídeo que hasta Samsung, la empresa electrónica con sede en Seúl (Corea del Sur), ha publicado un mensaje en respuesta a este vídeo: "Cuando es tu primer día en Samsung".

Cuando es tu primer día en Samsung https://t.co/IxYQDg6meR — Samsung España (@SamsungEspana) June 17, 2021