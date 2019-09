Mila Ximénez desvela quién fue el gran amor de su vida

Mila Ximénez ha hecho unas de las confesiones más sorprendentes dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP 7'. Lo cierto es que parece que la colaboradora de Sálvame ya se ha adaptado al ritmo de la casa y se ha tranquilizado, y esta relajación le ha permitido hablar de todo lo que se le ha preguntado. En este caso, ha sido Alba Carrillo quien se ha interesado por saber quién ha sido el gran amor de la periodista y ¡atención! porque aunque ya había hablado algo en televisión, se ha desahogado de una manera que nunca habríamos esperado públicamente.

Alba Carrillo le preguntaba: "¿Mila cuál ha sido el gran amor de tu vida? Sin decir nombres, ¿lo has tenido?", entonces la concursante le confesaba: "Sí, yo creo que ha sido él, el último, el que murió. De hecho yo no he vuelto a estar con nadie. Nunca supe si estábamos o no estábamos porque aparecía y desaparecía cuando le daba la gana. Era un tío que me encantaba todo lo que me contaba, era psiquiatra, tenía negocios, era súper interesante".

Mila Ximénez se ha puesto una sonrisa en su rostro de nostalgia mientras que ha recordado todo lo vivido con el que fue el gran amor de su vida pero, ¿de quién se trata? La periodista tuvo una relación sentimental con Rafael Aguilera durante más de diez años, un importante empresario marroquí con el que la colaboradora vivió sus mejores momentos. Pero como todo lo bueno, terminó con fatal final ya que el empresario falleció de un infarto.

"Se murió de un infarto en un restaurante a 400 metros de mi casa. Me enteré por Kiko Hernández porque una chica le puso un mensaje diciéndole que me dijera que había muerto. Yo no me lo creía, pero sí. Luego me llamó la hija, llorando, dándome las gracias por lo feliz que le hice cuando estuvo conmigo" terminó comentando Mila Ximénez.

Lo cierto es que si bien recordamos, Mila a los pocos días de haber fallecido Rafael, le dedicó unas palabras desde el plató de Sálvame muy emocionada ya que no se esperaba en ningún caso que tuviera ese final tan trágico. Incluso también le dedicó un blog en una revista de tirada nacional donde se desahogo a gusto y donde pudimos conocer también el romance que había vivido la colaboradora durante años.