Mila Ximénez cuestiona el talento de Bertín Osborne y critica "su actitud con las chicas"

Este domingo, Mila Ximénez debutó como colaboradora en 'Hormigas Blancas' junto a Lydia Lozano, Beatriz Cortázar yCristina Cifuentes. Esta última entrega, con la que cierra esta temporada, fue dedicada a la vida Bertín Osborne.

Además de repasar la trayectoria del presentador, tanto personal como profesional, también se hizo hincapié en su larga faceta sentimental, ya que siempre se le ha conocido por ser un hombre muy coqueto y levantar pasiones. A ráiz de esto, también analizaron una de las polémicas que siempre ha rodeado al cantante: sus supuestos comportamientos machistas.

Justo en ese momento del debate, el formato emitió la parte del documental en la que aparecía el protagonista en una tertulia del programa 'Hablé con ellas' de 2015, junto a Rocío Carrasco y Sandra Barneda, y otra escena dedicada al episodio de su programa, 'Mi casa es la tuya', en el que entrevistaba a las Campos.

Fue entonces cuando Ximénez se mostró muy crítica con la actitud de su compañero de cadena. Asimismo, asumió una postura muy firme y tajante cuando le preguntaron si hubiese tenido algo con Osborne: "Yo nunca porque no me gustaba su actitud con las chicas, no me hubiera compensado".

Además, tras ver las entrevistas anteriormente mencionadas en las que el presentador recconocía estar muy orgulloso de su machismo, la colaboradora explotó y se mostró realmente incómoda: "Se me estaba poniendo el estómago aquí viendo esto. Cuando Bertín va a un plató se les cae la baba a todas. Se le admite cualquier broma", opinó.

La colaboradora cuestionó el talento de Osborne

Dejándose llevar por su enfado, la periodista puso en duda su talento como cantante y lo comparó con Julio Iglesias. "Voy a decir algo que va a sentar fatal. Con respecto al talento ninguno de los dos está sobrado", sentenció. Este comentario sorprendió a sus compañeros y alteró las opiniones del resto de colaboradores presentes.

"Los dos parecen un tótem. No tienen ninguna gracia. Bertín llegó lejos, pero no tenía esa capacidad. No estaba dispuesto a rechazar cosas por la música", concluyó Ximénez.