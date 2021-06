Mila Ximénez antes de Telecinco: la época en la que vivió en un coche y la razón que le alejó de su hija

Mila Ximénez hizo saltar las alarmas al estar meses alejada de su trabajo en 'Sálvame'. Esto se debe a que ya hace un año desde que la comunicadora comenzó la guerra contra el cáncer de pulmón que sufría. Durante toda la batalla tuvo que enfrentarse a muchos altibajos, tuvo momentos de subida en los que pudo volver al plató de Telecinco, pero al poco tiempo tenía que volver a ausentarse al sentir que había empeorado.

"Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo", contaba el pasado 16 de junio a sus compañeros del 'Deluxe' por teléfono. "Al día siguiente fui al Deluxe y hablé con Teresa, me hicieron una resonancia y me han dado el diagnóstico, es un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está localizado pero hay ciertas ramificaciones", explicaba. "He pasado mucho miedo y lo sigo pasando. A veces cuando me levanto de la siesta pienso que lo he soñado y que no es verdad. Pero vamos a salir de esta. Nunca pensé que iba a tener algo así. Estoy fuerte, estoy bien y quiero hacerlo", decía entonces, mostrando así su fortaleza y sus ganas de luchar.

Después de meses de batalla y con el apoyo de todos sus seres queridos, uno de los rostros más populares de Telecinco y una de las periodistas del corazón con más trayectoria ha fallecido este miércoles, 23 de junio, en Madrid a los 69 años.

Todos sus seguidores se encontraban muy preocupados al ver saltar las alarmas cuando su hija Alba Santana se trasladó a España. Cuando se creía que la colaboradora se estaba recuperando poco a poco, el pasado 11 de junio, se notificó que volvía a ser ingresada en el hospital La Luz de Madrid por sufrir complicaciones con la enfermedad que padecía, además de por estar sometida a un nuevo tratamiento más agresivo. El pasado 9 de junio, la comunicadora fue a hacerse una prueba que no pudieron realizarle al encontrar algo inesperado, motivo por el que su revisión se convirtió en un ingreso.

Como consecuencia, juntos a sus familiares, su hija se trasladó desde Ámsterdam, donde vive con su familia, para acompañar a su madre durante estos momentos tan complicados. "Todos estamos muy pendientes del estado de salud de Mila, sabemos que en los últimos días sus defensas están muy bajas y se encuentra muy decaída, con pocas fuerzas y muy baja de ánimo", explicó entonces una fuente cercana a 'Sálvame' a 'La Razón'. "Su hermano Manolo no se separa de su lado", agregaba.

"Todos confiamos en que esto sea una crisis pasajera y que el tratamiento sirva el efecto deseado", declaraba la mencionada fuente al medio. "Es una mujer con una fortaleza increíble y un coraje inmenso. Hace unos meses, cuando dijo que tiraba la toalla, que estaba cansada de luchar contra el cáncer, no la creímos, porque sabíamos que se engañaba a sí misma con sus palabras", confesaba, dejando claro que Mila estaba siendo muy fuerte.

Su complicada infancia

Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo nació el 21 de mayo de 1952 en Sevilla. En su casa eran cuatro hermanos: Concepción (Concha), Manuel (Manolo), Encarnación (Nani) y la propia Mila. Su padre trabajaba fuera de casa y su madre se esforzaba en cuidar y educar con sumo mimo a sus cuatro pequeños. No obstante, todo se complicó cuando su madre enfermó y fue diagnosticada con alzheimer.

"Mi vida ha estado marcada por picos muy altos y picos muy bajos. Mi nacimiento fue en mayo. He tenido una infancia muy bonita, llena de recuerdos. Soy la segunda de cuatro hermanos, con una madre absolutamente dedicada a nosotros y un padre dedicado a que viviéramos bien. Pero no pudo ser porque la enfermedad de mi madre le impidió disfrutar de eso", contaba la periodista.

A pesar de ello, fue su padre Manuel quien falleció antes, en 2008. Fue un golpe muy duro para la familia, cuyo impacto fue más fuerte cuando, tan solo un año después, su madre Nicolasa también murió. Este fue un momento muy duro para la colaboradora, ya que siempre había estado muy unida a sus padres y los recordó con mucho cariño hasta el final de sus días: "Mi madre perdió la memoria, pero siempre rescató la que le unía a mi padre. Cuando él murió, ella le buscaba continuamente y decidió ir a buscarle donde estaba segura de que le encontraría. Él se ocupó de que llegara para seguir cuidándola".

Su vida sentimental

Mila, además de ser colaboradora, también ha protagonizado los espacios del corazón en numerosas ocasiones por sus parejas sentimentales. A pesar de confesó "no haberse sentido amada por nadie", Ximénez parecía creer en los amores de película. Esto se debe a que, con tan solo 18 años dejó todo por estar con Roberto, un médico mucho mayor que ella, que estaba casado y que llegó a "maltratarla psicológicamente", tal y como reconoció ella en el programa 'Tu dirás' en 2001.

"Nos enamoramos, pero él no era una persona libre y tuve muchos problemas, pero seguimos adelante. Fue un pico muy alto de una niña que conoce al hombre de su vida. Era médico, vinimos a Madrid. Fue una época bonita. Una noche me di cuenta de que esa relación era una tortura. Yo aguantaba porque no tenía realmente dónde ir. Una noche hizo que todo mi mundo fuera al infierno. Me di cuenta de que todo lo que había soñado había sido una pérdida de tiempo", contaba durante su paso por 'Gran Hermano VIP'.

Tras esta complicada relación, la comunicadora encontró el amor con Manolo Santana. Pronto comenzaron una relación que terminó en boda. Una boda por lo civil que se celebró el 9 de febrero de 1983 en Villalba, y donde el testigo por parte del novio fue el político Adolfo Suárez. De este matrimonio nació Alba, la única hija de Mila.

Aunque parecía ser una familia feliz, 3 años después, decidieron poner fin a su relación, la que quedó unida para siempre por la pequeña Alba. "Me encontré con un mundo tóxico, amoral e inmoral. Mi vida se convirtió en una noria de fiestas y excesos. Era y es una gente que tiene unos códigos de conducta donde no habría encajado nunca. Ellas lo que tienen muy claro es que su forma de vivir depende de una gran casa, un marido importante y una sociedad que las cubra. A mí esto me aburre mucho", contaba Ximénez.

"Fue un matrimonio a la ligera. Él venía de una relación rota que no superó y yo venía de otra relación, pero ninguno de los dos estábamos preparados. Cometí el error de querer vivirlo todo mientras estuve con él. Tuve gran parte de culpa. Él me hacía sentir libre, pero yo gestioné mal aquella libertad. Me estoy reconciliando con esa etapa de mi vida. Ambos veníamos de dos relaciones muy complicadas, pero ninguno de los dos estábamos preparados para ello", se sinceró la comunicadora en 'GH VIP'.

El fracaso de este matrimonio provocó en Ximénez un vacío que casi termina con ella. Llegaron a ella varias relaciones tóxicas, falta de trabajo, problemas económicos y malos hábitos que desembocaron en la pérdida de custodia de su hija. Incluso, la propia colaboradora de 'Sálvame', reconoció no recordaba nada de 10 años de su vida, debido a que iba deambulando de un lado para otro: "He vuelto a revivir la Marbella de la jet set que me hizo feliz durante un tiempo y que me trae recuerdos gratos. Pero también es cierto que me retrotrae a otros donde soy arrastrada por un tsunami del que nunca he podido superar sus secuelas".

Después de su fallido matrimonio, se le relacionó con otras parejas como el actor José Sacristán, el periodista Julián Lago, el abogado Rodríguez Menéndez y el actor Pepe Sancho: "Es una de esas partes negras de mi vida que no quiero recordar". También vivió una larga relación con el empresario Rafael Aguilera, etapa de su vida que recordaba con más cariño. Esto se debe a que vivió muy malas relaciones, como la que mantuvo con Antonio Arribas, con quien afirmó haber tocado el infierno al sumergirse en un mundo de pasión y drogas.

Su gran bache económico

Como consecuencia de su complicada separación con Santana, la vida de Mila comenzó a caer en picado. Aunque en un principio la custodia de su hija fue para ella, el bache económico en el que se encontraba provocó que pasase a su exmarido. "La separación me hizo no saber por dónde ir. Perdí el timón de mi vida. Vivía en casas que me iban dejando, pero no recuerdo cómo entré ni cómo salí. En ninguno de esos años fui feliz", confesó tras reconocer que hacía todo lo posible para dar la mejor vida a su hija.

"Yo salvé la niñez de mi hija que ella lo recuerda con mucha felicidad, con mucha paz… Y eso me compensa, lo volvería a hacer… Ana siempre se preocupó de que yo siempre estuviera presente en la vida de Alba… Me iba a la Puerta del Sol y vendía plata, pieles. Estaba tan mal de dinero que prácticamente vivía dentro de un coche", reconoció. Asimismo, la comunicadora aclaró que fue el amor que sentía por su hija lo que le ayudó a seguir para adelante: "Si mi hija Alba no hubiese estado, la vida me hubiera llevado a no seguir viviendo".

Su larga trayectoria en televisión

A pesar de que no terminó de graduarse en la carrera de Periodismo, Mila tiene cuenta con un extenso currículum. Comenzó su andadura en los medios de comunicación colaborando en revistas de tenis. Ya en 1986 lo hizo en el diario 'ABC' donde se encargó de una sección semanal, 'Café con Mila Santana', en la que entrevistaba a personajes famosos. Entremedias trabajó con Jaime Peñafiel en 'La Revista', aterrizando entre los años 1985 y 1987 en el programa radiofónico de éxito de COPE 'Directamente Encarna' a los mandos de Encarna Sánchez. En esta época fue testigo y protagonista de lo vivido alrededor de la vida de Encarna Sánchez, lo que le ha provocado a posteriori problemas judiciales con Isabel Pantoja, tras ir desvelando por las televisiones los entresijos de estos años.

Tras casi una década alejada de los medios, y todos los problemas económicos que había sufrido "apareció ‘Aquí hay tomate’, de Raúl Prieto": "Fue el salvador de mi vida… Y de repente empezó a subir con el trabajo muchísimo y empecé a estar otra vez bien", contó ella. Asimismo, a comienzos de los 2000, volvió a trabajar en televisión con programas como 'Cróncias Marcianas', 'TNT', 'A tu lado', hasta que llegó a 'Sálvame'. Todo esto le permitió redirigir su vida y tener una carrera laboral de éxito en Telecinco.

Sus conflictos más sonados

Su larga y exitosa carrera en el mundo de la crónica social, le llevó a protagonizar duros enfrentamientos con otros personajes televisivos como Isabel Pantoja, Jaime Ostos, Pipi Estrada o Karmele Marchante, entre otros. Incluso tuvo que enfrentarse a disputas judiciales. Una de las más polémicas fue con Carmen Lomana, por la que fue condenada en 2012 a pagar 60.000€ por los graves insultos que utilizó contra ella y su familia.

Rostro de Telecinco

Sus sonados conflictos en los platós de Mediaset, provocaron que fuera un acertado fichaje para realities. Fue por esto por lo que protagonizó llamativas polémicas durante su paso por 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP'. Esto se debe a que se enfrentaba constantemente con sus compañeros, incluso pasó a insultarles a menudo. En 'Supervivientes' 2016 Ximénez consigue un tercer puesto, mismo lugar que en 'Gran Hermano VIP' 7.

Ingresos gracias a Telecinco

Gracias a su paso por Honduras, Mila se embolsó más dinero que el propio ganador. La colaboradora cobró 30.000 euros semanales por su participación en el programa, por lo que terminó sumando 360.000 euros al sobrevivir durante 12 semanas. Asimismo, la convivencia en la casa de Guadalix le dio 420.000 euros, ya que su caché era también de 30.000.

A esto habría que sumarle todo lo que ganó participando en el debate de 'Sálvame' cada tarde. Segúm varias fuentes, Mila se embolsaba 1.000 euros cada vez que asistía al plató de Telecinco, siendo la colaboradora mejor pagada. También hay que tener en cuenta sus colaboraciones en 'Sálvame Deluxe', las que se pagaban mejor que las del programa diario. Por otra parte, la sevillana tenía su propio blog en la revista 'Lecturas'.

No obstante, los medios de comunicación no es el único ingreso de la comunicadora. A finales de 2015, Mila lanzó al mercado una colección de belleza llamada Kisé by Mila. La colección está compuesta por un sérum con activos antimanchas, una crema de noche, una crema de día y un contorno de ojos.

Es por esto por lo que la andaluza podría permitirse vivir en uno de los barrios más caros de Madrid: el barrio de Salamanca. Asimismo, la colaboradora de Telecinco tiene una empresa a su nombre, Alexal y Malube SL, que utiliza para administrar su página web personal. Por este motivo, sus ingresos serían la suma de su trabajo como colaboradora en los diferentes espacios de Telecinco, en realities, las ventas de su libro y los beneficios de su marca de cosmética. Ya que, además, la sociedad que tiene nunca ha tenido pérdidas.

Se sometió a operaciones estéticas

Siguiendo el ejemplo de otros de sus compañeros de Mediaset, la comunicadora también pasó por quirófano por razones estéticas. En mayo de 2017, Mila se sometió a una operación para verse más joven. Un mes después reapareció para dar una exclusiva en 'Lecturas' mostrando su nuevo aspecto y explicando lo que se había hecho. “Me he operado con el mejor cirujano, con el que operó a Richard Gere. Este es el regalo que me he hecho por mi 65 cumpleaños", contaba la colaboradora de 'Sálvame'.

Tal y como explicó la tertuliana en la mencionada revista, le habían levantado toda la piel que se le había ido colgando con el paso de los años. "Me han recogido todo el óvalo de la cara y también me han quitado toda la piel que sobraba de los párpados. La frente no me la han tocado. Me han hecho un gran trabajo en el cuello. Según el cirujano ha sido una liposucción. Los labios me los ha subido un poco. Ha puesto grasa natural de mi propio cuerpo, la cogió del ombligo", explicaba.