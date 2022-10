Miki Nadal se sincera y deja claro lo que piensa de Juanma Castaño como periodista: "Siempre se lo he dicho"

Aunque no se les había visto juntos antes, Miki Nadal y Juanma Castaño se han convertido en una de las parejas televisivas del momento. Pasaron de no tener relación a ser grandes amigos gracias a su participación en 'MasterChef Celebrity'. Durante el inicio del talent culinario de TVE, no dejaban de lanzarse pullas. De hecho, el director de 'El Partidazo de COPE' reconocía que el humorista no le caía demasiado bien, pero los cocinados les acabaron uniendo. Tanto que protagonizaron la final del concurso como semifinalistas y terminaron compartiendo el primer premio.

Desde entonces, son inseparables en la pequeña pantalla. Incluso tienen un programa de cocina que ambos presentan en Movistar+: 'Cinco Tenedores'. Tras el éxito de la primera temporada, los dos se decidieron a hacer una segunda entrega y, a pesar de la negativa inicial por parte de Castaño, se plantean hacer una tercera. "¿Harías una tercera temporada de Cinco tenedores?", preguntaba Nadal a Castaño en una entrevista para Esquire. "Quizás", reconoce el periodista deportivo. "¡Mira!, la última vez era no", reaccionaba su compañero.

Asimismo, entre bromas, también quisieron destacar lo que cada uno admira del otro como profesional de la comunicación. "Yo he aprendido de él muchísimas cosas sobre la tele. Miki sabe perfectamente cómo se hace un guion, sabía lo que nos iban a hacer en Masterchef en cada momento y, por tanto, cómo teníamos que reaccionar nosotros. Yo hacía lo que me decía, y me fue bien porque acabé ganando empatado con él. Es muy listo, muy listo", confesaba por su parte el director de 'El Partidazo'.









"Está con Rafa Nadal o Pau Gasol y lo trata de tú a tú"



"A mí me admira de él su trato con los demás. Está con Rafa Nadal o Pau Gasol y lo trata de tú a tú, como un amigo, yo si los tuviera delante solo pensaría en cómo comportarme para no molestarlos. Trata a la gente con una naturalidad que a mí me sobrepasa, los hace más cercanos y les saca chicha en las entrevistas. A mí me encanta cómo entrevista Juanma, siempre se lo he dicho", reconoce el colaborador de 'Zapeando' sobre el periodista de COPE.

En lo que refiere a la cocina, ambos siguen cocinando en casa, aunque Castaño afirma que él "cocina más". "Sí, cocina más él. Y cocinar más significa cocinar mejor, porque es cuestión de práctica", señalaba Nadal. "No te creas, pero lo intento. Ahora por ejemplo estoy especializándome en brasas y arroces", contaba por su parte el periodista. "Más brasas siempre has sido, sí. Y el arroz es complicado. Leo Harlem decía que si pudiese elegir un súper poder, elegiría cogerle el punto al arroz", bromeaba el comunicador de laSexta.

Por otro lado, con su habitual sentido del humor, Nadal asegura que si tiene visita en casa "pide al goXo. Y arreglado". Mientras que Castaño reconoce que "arriesga poco": "Un buen jamón, una buena tortilla de patata, un buen tomatito, una carne poco hecha, un carabinero a la plancha... El otro día hice a los amigos de mi hijo unos tacos mexicanos acojonantes (...) De cabeza de lomo de cerdo, tres horas haciéndose en la olla más dos horas adobada".