Miki Nadal, alto y claro sobre la salida de Verónica Forqué de "Masterchef": "Era feliz"

Miki Nadal fue uno de los dos ganadores de la última edición de 'Masterchef Celebrity' junto a nuestro Juanma Castaño. Ambos resultaron vencedores de una edición muy seguida por la audiencia y que de nuevo situó a este programa entre los más seguidos en redes sociales. Pero la muerte de Verónica Forqué ha provocado que algunas personas estén criticando duramente al espacio de RTVE por la imagen que mostró de la actriz.

Una semana después del duro adiós de la intérprete, Miki Nadal ha salido al paso para hablar de la situación real de Verónica Forqué en el concurso y para rechazar los ataques que estos días se están dirigiendo contra "Masterchef". En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el aragonés explica que este concurso ha sido uno en los que más cómodo se ha encontrado trabajando. "Llevo casi 25 años en televisión, afortunadamente de una manera casi ininterrumpida, y puedo asegurar que es uno de los programas en los que más a gusto he trabajado. Me he reído, he aprendido, he viajado, he conocido a gente maravillosa y encima he ganado", afirma. "No he recibido más que facilidades a la hora de afrontar este reto. Me consta que lo mismo le pasó al resto de mis compañeros", ha apuntado.

Miki Nadal subraya que todos los concursantes que participan saben que es un programa de cocina, pero también un programa de entretenimiento. "Estábamos todos aprendiendo a cocinar y a la vez teníamos que entretener al espectador. Y lo conseguimos entre todos viendo los comentarios que nos llegaban", ha dicho al respecto, destacando el "maravilloso" casting junto al que compitió.

Aludiendo ya directamente a Verónica Forqué, Miki Nadal ha explicado que la actriz era "feliz" en el rodaje del programa y que sólo el covid pudo con ella. "Como dije en su momento esta ha sido la edición de la Forqué. Nos tenia a todos enamorados con su forma de ser, sus arreones, sus besos, sus enfados, su obsesión por la limpieza, su sonrisa eterna, sus ganas de probarlo todo y sus abrazos. Ninguno pudimos con ella. Solo pudo con ella la maldita COVID que contrajo y la dejo sin fuerzas", explicaba. Sus palabras reforzarían la tesis de que la intérprete no abandonó fruto de su situación personal, sino que fue derivado de la pandemia. La productora de Masterchef todavía no se ha pronunciado al respecto. "Nosotros pudimos aguantar pero para Verónica y ese cuerpo tan menudo y vivaracho fue demasiado", ha dicho.

"NO LEÍA LO QUE SE DECÍA SOBRE ELLA"

El humorista no sabe qué motivos llevaron a Verónica a acabar con su vida, pero subraya que ella no leía los comentarios en redes sociales que se hacían sobre su participación en el programa. "No penséis que las críticas le afectaban. No leía los comentarios en redes sociales, era mucho más inteligente que eso. Esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años acabó con ella 5 meses después de acabar el programa. Aunque, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes", apostilla.

Por último, Miki cierra el post dando las gracias de nuevo a Masterchef Celebrity por la experiencia que ha vivido. "Solo quiero dar las gracias infinitas a toda la gente que hace posible este programa y que ha hecho posible que fuéramos todos tan felices durante 12 semanas. Y quien quiera ensuciar por motivos que desconozco a este programa y la labor incansable de sus más de 200 trabajadores honrados, simplemente se equivoca", concluye.

