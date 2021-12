Miguel Ángel Revilla deja a cuadros a Pablo Motos con el futuro que depara a Ayuso: "Acuérdate"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha visitado este miércoles el plató de 'El Hormiguero' para comentar con Pablo Motos diversos asuntos de la actualidad política y social de nuestro país.

En este sentido, uno de los temas más candentes que han analizado ha sido el relacionado con el papel de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, después de su imponente victoria en las urnas el pasado mes de mayo y la actual pugna que Sol y Génova mantienen por la presidenta del Partido Popular en esta región.

Sobre esta cuestión, Pablo Motos ha preguntado a Revilla respecto a cómo ve en la actualidad a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso. Respecto al líder de los populares, el político cántabro ha explicado que le ve, si se celebran ahora mismo elecciones, como próximo presidente del Gobierno, aunque también ha señalado que tiene mucha dependencia de Vox. También ha querido subrayar sus grande dotes como orador.

Pero la gran sorpresa de la noche ha llegado cuando Revilla se ha referido a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo noticia en estas últimas semanas por su interés de tomar las riendas del Partido Popular en Madrid lo antes posible, algo que le ha distanciado en cierta manera de los postulados de la calle Génova, ya que la dirección nacional del PP sigue defendiendo que la celebración de los congresos en comunidades uniprovinciales se celebrarán el próximo año 2022.

Revilla explica sus sensaciones sobre el futuro del Partido Popular

Respecto al liderazgo de Ayuso, Revilla ha querido mandar un mensaje de cautela, comparando el ascenso de la presidenta con el que vivieron otros políticos en nuestro país no hace mucho tiempo y apuntando el que es para él el favorito para liderar el PP en el futuro: "Acuérdate de Pablo Iglesias, de Albert Rivera e incluso de Inés Arrimadas. En el PP hay un tío que es su reserva y es un gallego que se llama Alberto Núñez Feijóo".









"Si hubiese elecciones ahora seguro que ganaría Casado con Vox. Harían el pacto al día siguiente, estarían un rato enredando pero sería un pacto de libro. Dentro de dos años puede ser otra cosa, y si no gana Casado creo que no va a ser la de Madrid, va a ser el gallego, porque van a pedir clamorosamente que regrese. Yo pienso que ya se habría presentado cuando dimitió Mariano si el propio expresidente no se hubiese inclinado por Soraya. Es un gran político, más centrado y sólido. Además, ha demostrado ya todo, porque ha ganado en Galicia y ha dejado fuera a Vox, así que imagínate", ha explicado Revilla en su análisis sobre el partido que ahora mismo lidera la oposición a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.