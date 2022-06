Miguel Ángel Muñoz desvela el motivo por el que casi le descartan para 'MasterChef': "Tres días antes"

Eva Soriano volvió a formar parte de la parrilla de Televisión Española al ponerse al frente de 'La noche D'. Esta vez, la presentadora recibió en el plató a Miguel Ángel Muñoz y Adriana Torrebejano. La actriz, amiga íntima de la conductora del espacio, no dudó en desvelar las "especiales" habilidades culinarias de Soriano. A raíz de esto, aprovechando la presencia del actor y bailarín, la presentadora no dudó en preguntar sobre su paso por 'MasterChef Celebrity'.

Muñoz fue el ganador de la primera edición del talent culinario de famosos. Por ello, emitieron un montaje recopilando todos los grandes momentos del actor entre los fogones de TVE. Su evolución fue más que destacable a pesar de que, según confirmaba él mismo, no sabía cocinar cuando entró el el formato. Es por esto por lo que se puso a estudiar cada día, dado que además contaba con menos tiempo para prepararse porque le avisaron con muy poca antelación a diferencia del resto de sus compañeros.

"Tres días antes de arrancar el programa se cayó alguien y me llamaron", confesaba de pronto el comunicador, haciendo referencia a que él no fue elegido desde el principio para participar y solo le llamaron porque uno de los seleccionados se echó para atrás. Por este motivo, tuvo menos tiempo para formarse antes de convertirse en concursante. "Me lo preparaba cada día 9 horas", aseguraba, haciendo referencia a lo poco preparado que estaba cuando entró y lo mucho que tuvo que trabajar para ponerse a la altura.









El amor platónico de Adriana Torrebejano

Asimismo, Torrebejano y Florentino Fernández también hablaron de cómo era participar en concursos culinarios. Flo desde su experiencia como finalista de 'MasterChef' y la actriz de 'Bake Off'. "Cuando acabábamos de cocinar y se apagaban las cámaras, el equipo se acercaba para comer los platos", desvelaba Torrebejano sobre lo que no se veía en 'Bake Off'. Por su parte, el cómico aseguró que "la mierda" del talent de La 1 es que tenían que "limpiar y recoger".

Por otro lado, teniendo en cuenta la presencia de Muñoz en el plató, Torrebejano hizo una confesión personal sobre sus ídolos de la adolescencia. La actriz confesó que, como cualquier adolescente de los 2000, era una gran seguidora de 'Un Paso Adelante'. "¿Quién no estaba enamorada de Pablo y Miguel Ángel? Yo llevaba a Pablo en la carpeta del cole y tenía a Miguel Ángel en un poster a tamaño real en la puerta de mi habitación", reconocía.

Por esto, tal y como cuenta la actriz, fue todo un sueño poder trabajar con ellos durante su carrera. A Miguel Ángel Muñoz le conoció en un casting cuando tenía "16 o 17 años" y tuvieron que protagonizar una prueba de lo más pasional: "Me tuve que besar con él. Era una escena como de pasión". De igual manera, con Pablo Puyol trabajó en teatro en la obra ‘Muerte en el Nilo’.