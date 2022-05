Un micro abierto juega una mala pasada a una colaboradora de 'Ya es Mediodía': "Te digo una cosa..."

Rosa Benito ha provocado las risas de todos sus compañeros de 'Ya es Mediodía' cuando han escuhado que ha confundido una 'sandwichera' con las 'tanxugueiras'. La escena en cuestión ha sido la siguiente: en el programa de Ónega han analizado cómo se han disparado las bodas tras la pandemia y cuál es la cantidad adecuada que hay que dar a los novios como regalo. En ese instante es cuando Fallarás ha confesado que ella optaría por regalar cultura y contratar a grupos como las Tanxugueiras para que canten. Este comentario es el que ha provocado la confusión de Rosa Benito en el 'Fresh'.

"Te digo una cosa cuando yo hice la lista de bodas me dijeron pon cosas de regalo que luego te regalan una plancha, una sandwichera", decía la ex de Mohedano provocando las risas de Sonsoles Ónega. "Que no es una sandwichera", aseguraba la presentadora riéndose. "No, son las cantantes", argumentó otro de los compañeros de Benito, Miguel Ángel Nicolás.

Poco tiempo antes, al empezar la sección, Miguel Ángel Nicolás bromeó con lo que había dicho Fallarás. "Mi sobrina se va a casar en agosto, ¿le regalo a las changuxeiras estas que dice la Fallarás?", se preguntaba el colaborador sin decir el nombre del trío gallego. Una interpretación errónea que claro, ha provocado que Rosa Benito se haya hecho un lío. Sea como fuere, este tipo de escenas son muy divertidas y ocasionan las carcajadas tanto de los espectadores como de los propios colaboradores del formato.









Una confusión, de hecho, que quizás demostraría que la excolaboradora de 'Sálvame' no está muy puesta en los temas eurovisivos pues este trío gallego era de los favoritos para acudir a Turín.

Así ha revelado Joaquín Prat a Sonsoles Ónega cuánto dinero mete en el sobre en una boda: "Yo ya..."

En este debate en el que participaba Rosa Benito también ha entrado Joaquín Prat. "Joaquín, déjame que te pregunte una cosa, ya que vuelven las bodas después de dos años. Se nos ha olvidado cuánto dinero hay que meter en el sobre ¿Cuánto metes?", le planteaba Ónega. "Bueno, no me lo digas. A ver si vas a quedar de agarrado con lo espléndido que tu eres", bromeaba la conductora del espacio de Telecinco. Cuando pensaba que Prat no iba a responder, la periodista era cortada por él cuando daba comienzo a 'Ya es mediodía'.









"300", soltaba entonces el presentador de Cuatro tras unos segundos reflexionando al respecto. "Luego lo vemos. Careta, careta", decía ella muy irónica, entre risas. "¿300 por barba?", reaccionaba Ónega muy sorprendida ante la respuesta de su compañero. "Que yo voy solo ya", se justificaba Prat, dejando claro que está soltero y que va sin acompañante a las bodas. "Ah, cierto", asentía la presentadora.

De esta manera, Prat confiesa que sigue estando soltero tras su separación. Estas palabras han sorprendido a la audiencia, ya que es la primera vez que el comunicador hace referencia a su actual situación sentimental desde Telecinco.