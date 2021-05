Mercedes Milá para los pies a Iñaki López tras rescatar unos vídeos de Ayuso: “En televisión son traicioneros”

La presentadora de televisión, Mercedes Milá, daba un particular corte a su compañero de 'La Sexta Noche', Iñaki López, durante la entrevista de este sábado cuando le mostraba unas declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Unas palabras de la líder madrileña que han sido virales durante y después de la campaña del 4M y que parecían dar pie a las críticas de la que fuera la presentadora de la mayoría de las ediciones de 'Gran Hermano'.

Concretamente, López daba paso a dos cortes en los que se incluía un mitin de Ayuso en el que aseguraba: “Y si voy a misa, o a los toros, o a la última discoteca, lo hago porque me da la gana, vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre”, en la línea de defensa del concepto 'libertad' que la candidata del PP hacía durante la campaña. Además, le mostraban un fragmento de la entrevista en la que la presidenta madrileña bromeaba con que, en la capital, es complicado encontrarte con una ex pareja sentimental que en ciudades de otro tamaño.









Milá para los pies a Iñaki López



De entrada, la presentadora catalana ha querido dejar constancia del meritorio resultado electoral: “Reconozco que su resultado electoral es muy impresionante. Y, por lo tanto, la felicito y aquí paz y después gloria”, comentaba sobre la líder del PP madrileño, a la que ha criticado en más de una ocasión.

No obstante, en ese momento Milá parecía virar su discurso de nuevo a un ataque feroz a Ayuso, pero con un matiz: “Pero dice una cantidad de tonterías y de cosas tan superficiales en este corte que habéis puesto vosotros que no me atrevo ni a juzgarla”. Y es que, para la periodista catalana, los cortes de vídeo con los que le habían dado paso en el programa de La Sexta no le parecían suficientes para comenzar a criticar a la presidenta regional. “Porque los cortes en televisión son muy traicioneros, entonces a lo mejor te han metido unas frasecitas que te hacen parecer que has hecho el ridículo y tú, a lo mejor, no lo has hecho”.









Mercedes Milá: “No se puede mejorar lo que ha conseguido”



A pesar de frenar a La Sexta con las declaraciones de Ayuso, Milá sí que ha sido muy dura con la explotación del concepto 'libertad' por parte de la candidata popular durante toda la campaña. “Pero después... ¿Esta qué pasa? ¿Que ha descubierto la libertad ahora en un país libre y democrático como tenemos? ¿Hay que reivindicar la libertad? ¿Para qué? Es que no lo entiendo, no entiendo esa obsesión”, clamaba en directo en 'La Sexta Noche'.

En ese momento, Milá tenía palabras para Miguel Ángel Rodríguez, al que muchos sitúan como principal artífice en las sombras del éxito de Ayuso. “Le cogí mucho cariño en su momento, sólo quiero decirle 'lo has hecho muy bien'. Realmente no se puede mejorar lo que ha conseguido desde un punto de vista de marketing político. Y ahora falta que esta persona, la presidenta, nuestra presidenta, realmente se ponga a hacer cosas en serio por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, concluye.