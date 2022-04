Mediapro sella acuerdo con la turca Medyapim para crear contenido en español

Las productoras Mediapro Studio y Medyapim -productora turca de éxitos como "Mujer", "Infiel" o "Mi hija"- anunciaron este jueves la firma de un acuerdo para la creación de contenido en español.

La "joint venture" permitirá producir en castellano tanto series de nueva creación, como títulos adaptados de las telenovelas turcas y otros contenidos para su distribución en España, América Latina y en todo el mundo.

Medyapim es una de las productoras más grandes y reconocidas de Turquía y una de las principales responsables del éxito de los dramas turcos a nivel internacional.

En España, Infiel (Sadakatsiz), uno de sus títulos más recientes, se emite actualmente en Antena 3, y ha sido distribuido en muchos canales en todo el mundo y también en HBO Max en América Latina. La serie continúa imbatible desde su estreno en 2020 en el top de la audiencia de los miércoles en Turquía.

Fundada en 1993, la compañía fue pionera en la creación de formatos propios y de los primeros remakes de programas de entretenimiento internacionales en Turquía, con el doble objetivo de acercar a la audiencia turca lo mejor de la televisión mundial y exportar a nivel internacional sus contenidos más destacados.

Entre otros, Medyapim es responsable de la adaptación local de programas tan populares como ¿Quién quiere ser millonario?, Dancing on Ice, Popstar o más recientemente The Masked Singer.

Además de Infiel, la productora es ha adaptado series como Mother (Anne) y Woman (Kad?n), ganadoras del Premio especial en los Tokyo Drama Award de 2017 y 2018, respectivamente; My Little Girl (K?z?m), basada en la serie coreana My Fair Lady, y las adaptaciones de Nanny (Dad?), Anatomía de Grey (Doctors/Doktorlar), Mujeres desesperadas (Umutsuz Ev Kad?nlar?) o Shameless (Our Story/Bizim Hikaye).

En un momento en el que el contenido no conoce fronteras, el enorme éxito mundial de las producciones de Medyapim es un reconocimiento a su extraordinario nivel de calidad" y "consideramos esta alianza como una oportunidad para aunar talento creativo entre ambas compañías y desarrollar productos de alto valor no sólo para mercados de habla hispana, sino de todo el mundo, ha apuntado la CEO de Mediapro, Laura Fernández Espeso.

En opinión del presidente de Medyapim, Fatih Aksoy, "es el momento adecuado para unir nuestro poder de desarrollo y producción de programas en español con un socio adecuado que ha demostrado su éxito global y talento en la industria".

The Mediapro Studio crea, desarrolla, produce y distribuye cine y contenidos de televisión a nivel internacional, con especial presencia en España, Europa, América Latina y Estados Unidos. Comenzó su actividad en 2019 integrando a todas las productoras de contenidos y distribución del Grupo Mediapro, convirtiéndose en la factoría de contenidos del Grupo. EFE

