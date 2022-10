Matthew Perry confiesa el motivo por el que estuvo a punto de morir: "Me rompió ocho costillas"

Matthew Perry siempre será recordado por su divertido papel de Chandler Bing. No obstante, fuera de pantalla el actor pasó unos años muy complicados por sus adicciones durante el rodaje de 'Friends'. Ahora, el intérprete a escrito un libro autobiográfico en el que hace un repaso de su vida, haciendo hincapié en los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas. Este era un problema que todos conocían, ya que él nunca ha tenido reparos en afirmarlo. Sin embargo, no se sabía que estuvo tan mal que llegó a temer por su vida.

Bajo el título de 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', las memorias saldrán a la venta el 1 de noviembre en Estados Unidos. Mientras que en España, saldrá después, concretamente el día 17 del mismo mes y bajo el título 'Amigos, amantes y aquello tan terrible'. No obstante, ya tenemos un adelanto de lo que se podrá leer, dado que Perry ha dado una entrevista a la revista 'People' por ello.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de probabilidades de vivir", confiesa el actor, señalando que en ese momento solo informó a sus allegados de que había tenido que estar tres meses ingresado por una perforación gastrointestinal. Esto sucedió el pasado 2018, cuando tenía 49 años. Ahora, cuatro años después, ha reconocido públicamente que la causa de que su colón estallase fue el uso excesivo de opioides. Como consecuencia, pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital, además de tener que usar una bolsa de colostomía durante nueve meses.

Asimismo, Perry reconoce que su estado de salud fue lo que se cargó su planes. De hecho, el actor iba a regresar a la pantalla con 'Don’t Look Up', que fue todo un éxito de Netflix, y tuvo que renunciar a la película al sufrir un paro cardiaco durante cinco minutos. Durante el rodaje, todavía se encontraba luchando contra las adicciones. Estaba programado que Perry protagonizase una escena junto a Jonah Hill, pero, finalmente, no apareció en ningún minuto de la ficción.









"Me hizo la RCP durante los cinco minutos"



Ahora, el intérprete ha querido explicar por qué se fue del film, algo de lo que se sigue lamentando, dado que sabía que iba a ser "la película más grande que jamás había conseguido". Según la revista Rolling Stone, Perry iba a interpretar a un periodista republicano e incluso iba a compartir escenas con la galardonada Meryl Streep. Sin embargo, terminó en un centro de rehabilitación en Suiza.

Tal y como cuenta en sus memorias, Perry mintió a sus médico y aseguró sufrir un fuerte dolor de estómago con el objetivo de le recetasen un fuerte analgésico. "Me sentía bien", recuerda. De hecho, el actor se tomó el opioide la noche antes de someterse a una operación y esto le provocó una reacción con la droga anestésica que le pusieron que casi termina con su vida.

"Me dijeron que un hombre fornido no quería que el tipo de ‘Friends’ muriera en su mesa y me hizo la RCP durante los cinco minutos completos, golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en la serie, ¿se habría detenido a los tres minutos? ¿'Friends me salvó la vida otra vez?’", se pregunta el actor en su libro.

Finalmente, Perry logró sobrevivir gracias a los médicos. No obstante, terminó con ocho costillas rotas por lo que supuso el duro proceso de reanimación. Es por esto por lo que no pudo continuar grabando la película, dado que se encontraba mal y estaba muy dolorido. Aunque fue por motivos de salud, el intérprete se refiere a este momento de su vida en el que tuvo que abandonar un gran proyecto como una decisión "desgarradora".