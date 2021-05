Matías Prats interrumpe 'Espejo Público' para dar un toque de atención a Susanna Griso: "Perdona Matías"

El pasado viernes, Matías Prats se vacunó contra el coronavirus. El presentador de 'Antena 3 Noticias' recibió la primera dosis de Pfizer en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y ha asegurado que no ha sufrido ningún síntoma: "Todo fue muy bien y no he tenido ni un dolor de cabeza". De esta manera, el presentador se suma a los rostros reconocidos que han querido vacunarse ante los espectadores para animarles a seguir su ejemplo.

A raíz de esto, este lunes, 'Espejo Público' ha informado del gesto de periodista y han informado sobre cómo se encuentra. El espacio de Antena 3 ha recuperado la secuencia en la que Prats se grababa mientras se ponía la vacuna. El llamativo momento se ha producido cuando el equipo del formato ha mostrado esas imágenes con una rótulo erróneo que no ha pasado desapercibido para el presentador.

En ese momento, Susanna Griso contaba a la audiencia que su compañero tiene 70 años, por lo que ha recibido la vacuna de Pfizer. Tras su comentario, la presentadora interrumpió el programa al recibir un mensaje de Prats en directo. El propio presentador de informativos envió un mensaje a Griso en pleno directo para confirmar su edad y la procedencia del vial que había recibido. Ante esto, el comunicador reconocía a su compañera que lo que más le había dolido no era que hubiese desvelado su edad sino el fallo que habían cometido en el rótulo que habían usado para informar de su vacunación.

"Es Matías, que dice que, efectivamente, tiene 70 años y que la vacuna es de Pfizer, y que a mucha honra, pero dice que: 'Lo que más me ha dolido es el rótulo'", ha comenzado diciendo la presentadora. "En el rótulo de Matías hemos puesto: 'Conchita ya está vacunada'", ha revelado la comunicadora, sin poder aguantarse las carcajadas. El equipo del espacio se había equivocado y habían señalado la vacunación de Prats como la de la mujer de 93 años que había recibido la vacuna recientemente.

Al ser consciente de lo sucedido tras leer el mensaje en directo, la conductora del espacio de Antena 3 no dudó en disculparse con su compañero de cadena: "Perdona Matías, nos la comemos". "Perdona Matías, traslado tu mensaje", insistía la comunicadora sin poder dejar de reír, como el resto de colaboradores que se encontraban en el plató de Atresmedia.

El mensaje de ánimo de Matías Prats

En este sentido, Matías Prats se ha querido sumar a este llamamiento explicando en Antena 3 su experiencia el pasado viernes al recibir la primera dosis. A pregunta de Mónica Carrillo, el presentador de 70 años de edad ha respondido sentirse perfectamente: "Ninguno -efectos secundarios-, todo fue muy bien. Se ha podido comprobar por parte de los espectadores en directo que no he tenido ningún dolor de cabeza. Fue el pasado viernes aquí al lado, en el Hospital Infanta Sofía, solo cinco minutos de cola. Rapidez, seguridad y listo. Pude constatar, por los gestos, por lo que se adivinaba bajo la mascarilla y por los comentarios, que la recibíamos con gran ilusión".

Por último, el presentador ha querido lanzar ese alegato de motivación a todas las personas que recibirán la cita para vacunarse en las próximas jornadas: "Así que, si ustedes me lo permiten, aprovecho para recomendarles que cuando les vaya a tocar responder asistan sin temor, con la confianza, con la seguridad de que es la mejor manera de luchar contra esta pandemia".