'MasterChef' toma medidas contra Bustamante por las trampas de Pitingo: "Pagaré las consecuencias"

La noche del lunes, 'MasterChef Celebrity' emitió una de sus galas más tensas, dado que los ganadores pasarían directamente a la final. Fue un programa lleno de emociones, ya que los concursantes tuvieron que despedirse de Verónica Forquénada más entrar a las cocinas. Asimismo, la primera prueba fue muy emotiva. Si la semana pasada contaron con la ayuda de sus familiares para cocinar, esta vez recibieron la visita de sus amigos, quienes han tenido que someterse a una cata a ciegas de los platos que habían elaborado los aspirantes.

Los comensales tenían que adivinar el plato que había sido cocinado por su amigo, ya que el plato más votado sería el ganador de la prueba. Sin embargo, muchos se guiaron por votar la receta que más les gustó sin pensar en la mente pensante. Como consecuencia, la mayoría no logró adivinar al chef de cada plato. Poco a poco, se fue descubriendo a quién correspondía cada plato. Al enterarse de que el amarillo no era el de Bustamante, los amigos del cantante hicieron trampas frente a las cámaras y cambiaron su apuesta.

El grupo de amigos de David Bustamante fue el último en votar. Por descarte, Pitingo y Gemma Mengual se dieron cuenta de que el plato del artista era el rosa, no el amarillo, como ellos habían supuesto. Entonces, Pitingo cambio el color de su voto para que pareciese que habían adivinado cuál era la receta del cantante cuando les tocase votar.

Como consecuencia, a la hora del recuento, el cántabro fue el que más votos se llevó por su plato. Fue el voto de sus amigos el decisivo para desempatar entre él y Juanma Castaño. Es por esto por lo que el cantante resultaba ser el ganador de la prueba, llevándose los cuatro mil euros para destinar a la organización benéfica que quisiera. Sin embargo, poco después de señalar al ganador, el jurado echó mano "del VAR" y se dio cuenta de las trampas de Pitingo.









"Yo le he visto la cara y he cambiado la tarjetita"

"Acabamos de pedir el VAR porque teníamos serias dudas sobre las votaciones porque, según habíamos visto, el ganador era Juanma", comenzaba diciendo Pepe Rodríguez. "Pitingo cambio la tarjeta aprovechando que no mirábamos", soltaba entonces el chef, dejando totalmente descolocado a Bustamante, dado que no había sido consciente de las trampas.

"Pitingo no me creo yo que haya hecho eso con lo honrado que es", decía el cantante muy asombrado. "Qué vergüenza. Ya está. Pagaremos las consecuencias", asumía Bustamante, entre risas, pero aparentemente avergonzado por lo que había hecho su amigo. Por este motivo, el jurado volvió a dar el veredicto y confirmó que el ganador del reto había sido Juanma Castaño. "Piti… ¡Me la has liado!", exclamaba Bustamante, en tono de broma.

"Yo le he visto la cara y he cambiado la tarjetita", reconocía Pitingo. "He cambiado la tarjeta. Todo callados... Pero, al final, gitano y tonto", agregaba entre risas, asumiendo que había hecho trampas. Dado que se pensaba que había ganado los 4.000 euros para donar, Bustamante decidió dar ese dinero de su propio bolsillo: "Me comprometo, por este fallo, a dar los 4.000 euros de mi bolsillo".