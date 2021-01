Almeida desmonta a Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde' tras cuestionar su papel durante Filomena

La presentadora de 'Más Vale Tarde', Mamen Mendizábal, ha querido poner en La Sexta en un aprieto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha intervenido en el programa de Atresmedia para hacer balance de los efectos del temporal provocado por la borrasca Filomena en la capital de España. En este sentido, la presentadora le ha querido preguntar por sus supuestas 'dos caras': la que tiene como alcalde de Madrid y la que tiene como portavoz nacional del Partido Popular.

La pregunta de Mendizábal a Almeida

"Usted tiene dos caras muchas veces: la del alcalde y la del portavoz del PP. Cuando vemos la de alcalde es esta, es el alcalde de todos, pero cuando le vemos la cara de portavoz del PP. Por ejemplo, le escuché el otro día decir que había hablado con Pedro Sánchez, Margarita Robles. Se pone usted la cara de portavoz del PP y el presidente del Gobierno ha tocado calle, no ha hecho nada en esta crisis, ¿con qué nos quedamos alcalde?", preguntaba la presentadora ante la cara de sorpresa del edil popular.

. @mmendizabal1 a @AlmeidaPP_ : "Tiene dos caras, la de alcalde de buen rollo y la de portavoz del PP" pic.twitter.com/HcbrLF15Yn — TVMASPI (@sebas_maspons) January 14, 2021

En esta dirección, José Luis Martínez-Almeida respondía lo siguiente: "Lo que yo me limité a decir por cierta pregunta de Cristina Pardo era si la foto de Pablo Casado me parecía postureo. Yo me limité a decir que Pablo Casado había hecho lo que Pedro Sánchez había reclamado a Mariano Rajoy en 2018 con un tuit. Yo me limité a poner como ejemplo ese tuit. No dije nada más, que cada uno juzgue y que cada uno evalúe las opiniones que en el tiempo cada uno mantenemos. Y por eso, ante esa crítica, creo recordar que de José Luis Ábalos, que se le hacía a Pablo Casado me limité a sacar lo que Pedro Sánchez sacó en 2018. Además, aparte de eso, también dije que por Madrid he hablado con Margarita Robles, con Fernando Grande-Marlaska, con José Manuel Franco y que además Pedro Sánchez me ha llamado. Y que la UME está en las calles de Madrid y por tanto solo puedo tener palabras de agradecimiento porque ha existido una coordinación con el Gobierno de la Nación".

El papel de Martínez-Almeida frente a Filomena

Durante esta semana, José Luis Martínez-Almeida ha estado muy presente en los diversos medios de comunicación para informar puntualmente de la situación en Madrid tras los efectos devastadores provocados por la borrasca Filomena. El temporal ha dejado a la ciudad de Madrid con una fotografía pocas veces vista antes y con la necesidad de trabajar con mucho esfuerzo en las próximas jornadas para que la capital de España vuelve a conseguir cierta normalidad.

Europa Press

También te puede interesar

El baño de realidad de Martínez-Almeida a Monedero: "Juan Carlos, es importante..."

El gesto de Penélope Cruz con Martínez-Almeida con el que pretende solucionar la crisis en la Cañada Real