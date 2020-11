Martínez-Almeida le confiesa a Ana Rosa qué le dijo a Sánchez en el Hospital de la Paz: "Fue espontáneo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha estado en 'El Programa de Ana Rosa' para valorar cuestiones de actualidad que afectan de lleno a la región. Uno de esos temas ha sido el alumbrado navideño de la capital. “Queríamos transmitir que después de todo lo que hemos tenido que pasar, la tragedia, el drama, colocar la bandera de España es lo normal en una capital de una nación como es Madrid”, decía el líder del Consistorio.

Quintana criticaba la iluminación de Cibeles, sobre un aspecto concreto: “Y luego quite usted los pirulís alrededor de la fuente, son horrorosos, que sé que no son de usted”. A lo que Almeida respondía: “Esos sí que son de nosotros, no puedo esconder la verdad, quizás sea el color blanco lo que más le moleste, en vez del pirulí”.

Una de las cuestiones que revelaba en el programa de Mediaset es qué le dijo a Pedro Sánchez a su llegada al Hospital de La Paz, para hacer una visita institucional. Adelantaba que su reacción fue espontánea. “Yo le dije Bienvenido a Madrid, presidente porque es lo que pensaba. Después de todos estos meses... bienvenido. Es lo que todos los madrileños hubiésemos dicho en ese momento porque fue concejal del Ayuntamiento, vive en la capital”.

Y añadía: “Lo lógico es que hubiera tenido algún otro gesto con la ciudad en todos estos meses. Desgraciadamente no lo ha tenido, pero esa fue mi reacción espontánea. Era la primera vez que le veía físicamente al margen de actos institucionales”.





Bienvenido a Madrid, presidente Sánchez. pic.twitter.com/QFFCG3jL51 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 30, 2020

Una crítica a la escasa atención que le ha hecho Sánchez durante estos meses a la capital y a esas primeras palabras de Almeida al verle que acumula 586 retweets y 2.500 'likes'.

El alcalde madrileño pedía a los ciudadanos disfrutar pero “con la guardia alta”

Este fin de semana se producían aglomeraciones en el centro de la capital. Ante tales imágenes, el líder madrileño pidió responsabilidad. "Disfrutemos de la ciudad, disfrutemos de las luces de Navidad, disfrutemos del tiempo que vivimos prenavideño, pero sobre todo mantengamos todas las precauciones", ha declarado Almeida, quien entiende -ha dicho- que "los madrileños, en este primer fin de semana de luces navideñas, hayan querido salir".

El alcalde ha apuntado que, si bien "al aire libre, respetando las distancias, no debería haber problemas", en cualquier caso "las aglomeraciones pueden suponer un riesgo".

Por ello ha asegurado que "el Ayuntamiento activará todas aquellas medidas que sean imprescindibles para evitar que se puedan producir aglomeraciones que supongan riesgos".

"La Navidad es un tiempo de esperanza, pero eso no quiere decir que podamos bajar la guardia", ha concluido el alcalde de Madrid. Una forma de pedir conciencia a todas aquellas personas que decidan salir a pasear por las calles de la ciudad.