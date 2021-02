Martín Barreiro da un toque de atención a Mónica López al interrumpir su sección: "Si me lo dejas contar"

Este martes, entre noticia y noticia, Mónica López ha dado paso a Martín Barreiro para informar de las temperaturas, como consecuencia de 'El día de la marmota'. Barreiro es un copresentador de 'La Hora de La 1' que se dedica a explicar diariamente los mapas del tiempo, ya que, antes de ser parte del espacio, formaba parte del equipo de información meteorológica que lideraba López.

Barreiro ha protagonizado gran parte del contenido al hacerse cargo de informar del mencionado día. El 2 de febrero es conocido como 'El día de la marmota', fecha en la que los granjeros de Estados Unidos y Canadá emplean un método para predecir el fin del invierno. Éstos se basan en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar para saber cuanto durarán las bajas temperaturas.

Tras informar del tiempo, el copresentador ha continuado con 'la marmota': "Terminamos con la marmota Phil. Esta con nosotros aquí", ha comenzado diciendo el comunicador, cuando ha aparecido junto a él una marmota virtual de gran tamaño, lo que ha provocado las risas de la presentadora del espacio.

"Es gigante", exclamaba la conductora del espacio tras estallar a carcajadas. "Está a punto de salir de la madriguera. Nosotros lo sabremos en primicia y, como os decíamos, si hay sombra cuando salga la marmota eso significará que la situación más de invierno todavía... No sé si me quiere decir algo", ha comentado el meteorólogo, mientras miraba asombrado al animal.

"¡Has dormido a la marmota!", señalaba la presentadora sin poder parar de reírse, dado que la marmota se iba moviendo y se había tumbado sobre el suelo del plató. "Bueno, pues eso, que muy pendientes de lo que dice Phil, aunque yo creo que debéis fiaros de los meteorólogos que tenemos carrera porque Phil no tiene. Pero bueno, hay mucha gente expectante a lo que va a hacer", continuaba Barreiro aparentemente incómodo, ya que la presentadora estaba sufriendo un ataque de risa.

"Y como os contábamos antes, y me lo recordaba Mónica, si la marmota tiene sombra quiere decir que habrá altas presiones... A ver si me lo dejas contar, Mónica...", le llamaba la atención, ya que no paraba de interrumpirle con sus bromas. "Entonces, eso implica que va a seguir el invierno", continuaba diciendo.

"Yo no me creo este pronóstico, porque estos pronósticos no son fiables... La marmota es muy mona, eso sí. Si os fijáis, es muy agradable", ha comentado el meteorólogo, siguiendo el juego a los comentarios de López. "Le habéis puesto una marmota gigante ¡Por favor!", seguía diciendo la comunicadora.

"Mónica, por favor"

"¿Pero qué es esto? Le hemos puesto un tamaño un poco grande a esta marmota", agregaba el copresentador, atónito y sin saber qué hacer ante la reacción de su compañera, quien no podía retener las carcajadas.

"Perdón. Le habéis puesto una marmota gigante a Martín. Ya está, te dejamos ya dormir... Vamos a seguir", ha asegurado la presentadora al ver como el animal volvía a recostarse, lo que ha vuelto a generar sus risas. "Mónica, por favor", le pedía Barreiro algo desesperado.

"Nos quedaríamos todo el día viendo a Martín con la marmota, de verdad. Pero bueno, las marmotas son un poco más pequeñas... Vámonos con Nacho y con Miguel", decía López para dar paso a la siguiente sección, aunque todavía riéndose sin parar al hacer referencia al gran tamaño de la marmota.

"No sé si puedo salir después de la marmota. Por los movimientos que está haciendo la marmota, creo que le has caído bien Martín", comentaba Nacho al entrar, mientras la presentadora intentaba tranquilizarse. "¿Puede hacer la marmota nuestra sección? Por favor", bromeaba Miguel.