Marta Riesco da la campanada y podría haber tomado una inesperada decisión con 'El Programa de Ana Rosa'

Marta Riesco no deja de ser objeto de especulaciones. Desde que se confirmó su relación con Antonio David Flores, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' no ha dejado ni un solo día de ser noticia. Además, este martes, protagonizó un tenso desencuentro en directo con Anabel Pantoja... Como consecuencia, muchas han sido las voces que hablaban de 'despido', algo que ha negado Joaquín Prat esta mañana desde su programa de las mañanas de Telecinco.

Riesco es reportera del programa presentado por Ana Rosa Quintana desde hace años, por lo que también se le ha visto de vez en cuando interviniendo en el plató. Sin embargo, su popularidad en la cadena se ha disparado a raíz de su polémica relación con el padre de Rocío Flores, dado que es compañera de su hija y ha provocado la confirmación de su separación con Olga Moreno.

Aunque sigue manteniendo el mismo puesto de trabajo, estos últimos días, la reportera ha ocupado tanto los espacios de ‘Sálvame’ como ‘Ya es mediodía’. Incluso ha llegado a enfrentarse directamente con algunos de los colaboradores del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, puede ser que pasen de ser rivales a ser compañeros de trabajo.

Hablan de Marta Riesco en Salvame y Alonso Caparros saca a @Cris_Porta dice que hay una información que se cruza entre las dos.. @Cris_Porta entró en intereconomia cuando salió Marta Riesco.. #CrisLu27Epic.twitter.com/KXzJDASM5s — Susaurah_CrisLu (@SusaurahS) January 27, 2022









Marta Riesco podría fichar por 'Sálvame'



Tal y como ha señalado ‘FormulaTV’, la Fábrica de la Tele se encontraría en plenas negociaciones con Marta Riesco para comenzar a formar parte del equipo de colaboradores de ‘Sálvame’. Según ha explicado el mencionado medio, “las negociaciones se encuentran en un punto muy inicial, por lo que las partes podrían no llegar a un acuerdo”.

A pesar de ello, parece que la productora esta muy interesada en fichar a la nueva pareja de Antonio David como consecuencia de todo el contenido que les está proporcionando y también pueda crear en un futuro. De esta manera, la productora ve el fichaje de Riesco como una manera de elevar las audiencias del programa de Telecinco.

En el caso de que se confirme esta nueva incorporación, supondría toda una revolución con tal solo su primera aparición. Esto se debe a que la reportera ya se ha decantado por demandar a algunos colaboradores del programa. No obstante, no sería la primera vez que el formato ficha a un comunicador que, anteriormente, ha intentado perjudicarles. El mejor ejemplo son las hermanas Campos, con quienes han mantenido una tensa relación hasta que Carmen Borrego y Terelu Campos se han incorporado al equipo.

Por el momento, Riesco ya ha mostrado tener una tensa relación con Anabel Pantoja, además de que Gema López, Alonso Caparrós, Antonio Pavón, Terelu Campos... Estos últimos han sido muy claros a la hora de opinar sobre ella y han dejado claro que no es trigo limpio al querer fama a toda costa.









El conflicto de Anabel Pantoja y Marta Riesco

Su última gran bronca en directo ha sido con la sobrina de Isabel Pantoja. “No voy a decir nada”, repetía Riesco, mientras se enfrentaba a Anabel Pantoja. Esta disputa se dio por las declaraciones que Pantoja hizo sobre la reportera de Telecinco. La colaboradora contó que ha recibido amenazas tras narrar el episodio que supuestamente sucedió en Cantora entre dos mujeres un 31 de diciembre. La sobrina de Isabel Pantoja no quiso dar nombre, pero salió el nombre de Riesco.

“Hace daño, se cree que hace gracia y cuando le dices algo a ella, llora y se va de plató, pero a ti te mete lo que hace falta… Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja”, soltaba Riesco. “A mí no te dirijas”, le advertía la tertuliana. “Yo no estoy a tu nivel, no me hables, demándame y acuérdate del 31 cariño”, agregaba. “Demandada estás ya”, le aseguraba la periodista. A pesar de ello, la colaboradora confesaba que Riesco había pedido perdón a su tía y que había testigos.

“Tú has intentado entrar sentándote a buscar novio con tu madre ¡Claro que estoy aquí por ser Pantoja! ¡Llévame donde quieras!”, señalaba Pantoja. “Tú a un banquillo como tu tía”, le soltaba Riesco, lo que hizo saltar a la prima de Isa Pantoja: “A mi tía ni la toques, tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista ¡Cállate con mi tía que tienes mucha mala baba, guapa, para entrar en Cantora y estar el 31 y comerte las uvas y lo que no fueron las uvas y ahora decir lo del banquillo! ¡Mamarracha!”.

Anabel Pantoja: “Marta Riesco vino a mi casa a comerse los langostinos y la ensaladilla. Es una PINK” JAJAJAJAJJA #yoveosalvamepic.twitter.com/3dUsGlvIUN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022