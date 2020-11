Marta López muestra sin tapujos las cicatrices de su última operación: "Ya puedes mirar"

Marta López ha vivido una espectacular pérdida de peso en los últimos meses. La televisiva se ha quitado de encima casi 16 kilos en un corto periodo de tiempo y el cambio físico ha sido tan profundo que le ha dejado algunas huellas profundas en su cuerpo. Para borrarlas, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ decidió pasar por quirófano para someterse a una doble operación, por un lado de pecho para retirar una prótesis anterior que le estaba dando problemas y por otro una abdominoplastia para retirar la piel sobrante que tenía en el abdomen después de haber perdido tanto peso en los últimos meses.

Ahora que ya está completamente recuperada, ha reaparecido en televisión y ha querido mostrar el resultado de su operación a todos los espectadores del programa presentado por Sonsoles Ónega y no ha dejado a nadie indiferente. Sus compañeros han aplaudido el cuerpazo que se le ha quedado y, aunque todavía le quedan cicatrices y se ven las marcas que le han quedado ya que está todo muy reciente, no ha dudado en mostrar orgullosa su nueva imagen. Un vientre completamente plano del que ha presumido en directo en televisión.

El resultado de la operación de Marta López

“Tengo las marcas y todo aquí, han pasado 10 días”, ha explicado Marta López en ‘Ya es mediodía’ después de subirse la camiseta en pleno directo para mostrar el resultado de su doble operación a la que se sometió hace casi dos semanas. Aún está todo muy reciente pero ya se pueden apreciar los resultados y sus compañeros no han dudado en piropearla y alabar el gran cambio que ha experimentado desde que se dio a conocer en ‘Gran Hermano’ hace casi 20 años. Es más, han rescatado aquel momento en que fue expulsada por la audiencia y su cambio es completamente radical.

“El pecho está estupendo”, ha añadido también. Todo muy rápidamente porque el tiempo del programa se acababa y Ónega tenía que dar paso a ‘Informativos Telecinco’. Un paso un tanto extraño ya que le ha tenido que decir a David Cantero: “ya puedes mirar”, después de que Marta volviera a colocarse la camiseta y sentarse de nuevo en la mesa. En sus redes sociales también ha compartido un vídeo en el que explica cómo se encuentra y el doctor le dice que va todo muy bien y que el resultado ha quedado perfecto tal y como esperaban. Unas imágenes en las que también podemos ser testigos de parte de la operación, en la parte del abdomen, y a una Marta ilusionada contando que apenas ha sentido dolor y que está muy contenta con la decisión que tomó de operarse.

Los motivos que le llevaron a pasar por quirófano

"He adelgazado 15 kilos y tengo la piel del abdomen muy flácida. Me apetece, considero que soy joven y estoy bien, no contaba con que la barriga se me iba a quedar así", explicó a sus seguidores antes de pasar por quirófano. Además, aprovechó para explicar cómo ha conseguido adelgazar tanto. “He adelgazado 15 kilos comiendo menos, me costó mucho. No tengo puesto un balón gástrico y no me he hecho una reducción de estómago”, aclaró. “Al darse la vuelta la prótesis, me está haciendo daño y me tengo que operar el pecho. Ya que me tengo que operar, como estoy más flaca, he pedido que me pongan una prótesis más pequeña”, explicó también, justificando la otra parte de su operación.