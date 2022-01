Marta Flich da una última hora sobre el estado de salud de Risto Mejide tras dar positivo: "Me consta"

Este lunes, Risto Mejide sorprendió a los espectadores de ‘Todo es mentira’ al ausentarse de su puesto de trabajo. El presentador no pudo ponerse al frente del primer programa del año tras las vacaciones navideñas tras dar positivo por coronavirus por segunda vez. “BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca”, contaba el presentador desde su cuenta oficial de Instagram con una foto del test de antígenos positivo.

“Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)”, señalaba el conductor del espacio de Cuatro, señalando una vez más la importancia de la vacunación.





Como consecuencia, Marta Flich, como es habitual, se ha convertido en la presentadora sustituta. No es la primera vez que la comunicadora se pone al frente del programa, ya que suele ser la encargada para ello cada vez que Risto no puede asistir, ya sea por compromisos profesionales, enfermedad o vacaciones. Flich comenzó como presentadora este lunes y quiso empezar el espacio contando lo que le ha pasado a su compañero y aclarando el motivo de su ausencia.









"Quisiera poner en valor esa responsabilidad personal"



“Quiero manarle un beso enorme a nuestro queridísimo Risto Mejide”, comenzaba diciendo la presentadora. “Que ya sabéis que debería haberse incorporado hoy, pero, como él mismo ha publicado en redes sociales, se ha vuelto a contagiar. Sabéis que está vacunado, iba aponerse la tercera dosis, pero se ha vuelto a contagiar”, contaba Flich, haciendo referencia a que es la segunda vez que Risto sufre el coronavirus y que ha tenido que retrasar su cita para recibir la tercera dosis de la vacuna.

“Quisiera aprovechar para decir varias cosas. Primero, sabe que es positivo porque, tras tener varios síntomas, se testea varias veces hasta que le da positivo. Esto lo ha contado él, no voy a desvelar nada que él no haya dicho ya”, declaraba Flich, contando cómo averiguó el presentador que había vuelto a contagiarse. “Por lo tanto, haciendo más test, se encuentran más positivos. Es decir, si no te haces test, difícilmente serás positivo. Esto es bastante fácil de entender”, reflexionaba.

“Quisiera poner en valor esa responsabilidad personal, en este caso, de nuestro compañero Risto Mejide”, señalaba la comunicadora, alabando así el comportamiento de Risto. “Segunda cosa. Gracias a la vacuna, no está viendo desde casa, estupendamente, me consta. Así que un beso compañero, que te quiero”, informaba Flich sobre cómo se encuentra su compañero. “Gracias a la vacuna, no está en la columna roja que vais a ver ahí. En la columna de los no vacunas, que es donde hay una verdadera pandemia”, agregaba, mientras señalaba los gráficos que reflejaban que la mayoría de los fallecidos y personas ingresadas en el hospital son ‘no vacunados’.

“Gracias a la vacuna, sabemos que Risto no ha pisado el hospital. Gracias a la vacuna sabemos que Risto no va a tener secuelas. Y, tercero que quería decir, España es un país pro ciencia, más del 90% de la población se ha vacunado. Nos hemos vacunado. Y vacunarte hace que también le salves la vida al no vacunado por la inmunidad de grupo”, zanjaba la presentadora de Cuatro.