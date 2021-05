Marta Flich se lleva una sorpresa al preguntar a Bescansa sobre el paradero de Iglesias: "Tú le conoces"

Pablo Iglesias está desaparecido de la vida pública después de anunciar el pasado 4 de mayo su salida de la política, hecho que vino después de las elecciones en la Comunidad de Madrid que acabaron con la contundente victoria de Isabel Díaz Ayuso en las urnas. Sobre este hecho han hablado este martes en el programa 'Todo es mentira', presentado en esta ocasión por Marta Flich y que ha contado con la presencia de una de las fundadoras de Unidas Podemos, Carolina Bescansa.

Iglesias decidió dar el salto a la política madrileña días después de que Isabel Díaz Ayuso decidiese adelantar las elecciones. En este sentido, el hasta ese momento vicepresidente de Asuntos Sociales señaló que pensaba que su paso por la política nacional había llegado a su fin y que era el momento de centrarse en Madrid. Este fue el discurso oficial, a pesar de que muchas personas señalaban que era el comienzo del fin de Iglesias dentro de la política, incluso días antes de las elecciones en Madrid, el periodista de 'ABC', Javier Chicote, publicó en exclusiva que Iglesias estaba preparando su retirada de la política junto a Jaume Roures y un nuevo proyecto en televisión.

Desde la noche electoral del pasado 4 de mayo nada se sabe de Pablo Iglesias, incluso ha cambiado la descripción de su cuenta de Twitter, sin dejar nada que le relacione con su pasado en política. Aprovechando que Carolina Bescansa ha sido una de las invitadas este martes al programa de Risto Mejide, Marta Flich le ha preguntado sobre el paradero de Pablo Iglesias.

La pregunta de Marta Flich a Carolina Bescansa

"Carolina, ¿qué sabemos de Pablo Iglesias?" Ha preguntado la presentadora. Ante esta cuestión Bescansa ha guardado silencio y no ha querido responder, hecho por el que la presentador de Mediaset ha querido seguir insistiendo, llegando incluso a preguntar si el motivo de su silencio es porque no quiere responder o porque le han pedido que no hable. Ante la insistencia de la mesa de 'Todo es mentira', Carolina Bescansa ha querido para el tema con la siguiente afirmación: "No tengo ni idea. Hace mucho que no hablo con él. No tengo ni idea".

La presentadora, Marta Flich, no ha conseguido su objetivo de saber algo más sobre cómo han sido los últimos días de Pablo Iglesias, a pesar de insistir con insinuaciones a Bescansa como 'Tú le conoces'.

Carolina Bescansa fue una de las personas más fuertes de Podemos en el momento de su fundación, pero en febrero del año 2017 decidió dimitir, siguiendo los pasos de otros pesos pesados de los inicios de la formación morada como Íñigo Errejón, Ramón Espinar o Rita Maestre.