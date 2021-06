Marta Flich descuelga en directo la llamada para vacunarse y se queda en shock con la respuesta: "Os lo juro"

La presentadora del programa de Cuatro 'Todo es mentira', Marta Flich, ha tenido que para el programa en seco para atender un llamada que ha recibido en pleno directo, mientras en la mesa de debate se analizaba la cita de este próximo domingo en Vistalegre, donde Ione Belarra sustituirá en el cargo de la Secretaria General de Podemos a Pablo Iglesias.

En este sentido, la presentadora ha cogido el teléfono y lo ha enseñado a cámara debido a la importancia de la llamada, ya que en un primer momento pensaba que era del Centro de Salud correspondiente para acudir a recibir la vacuna. En ese momento, e incluso antes de que el vídeo entrase, Marta Flich ha atendido la llamada sin ningún tipo de reparo.

La carrera por la vacunación en España

España continúa en plena lucha contra la pandemia a través de un ritmo bueno de vacunación en todo el país, donde casi cada día se superan récords de vacunación. En este sentido, las franjas de edad que se vacunan cada vez son menores y ya un cuarto de la población se encuentra vacunada, en plena carrera por alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño fijada en el 70% de la población, porcentaje que se espera alcanzar a finales del próximo mes de agosto.

Es por ello que cada vez son más los españoles que completan pauta o reciben la llamada para acudir al centro médico de turno y comenzar su proceso de inmunización. En este sentido, Marta Flich pensaba que la llamada que estaba recibiendo en directo era para eso, y por ello no quería perder la oportunidad de saber el día y la hora en la que tenía que presentarse en su centro correspondiente. "¡Oye, me está llamando de la vacunación, en serio! Os lo juro, dentro vídeo", explicaba la presentadora mientras sus compañeros se quedaban también pillados con esta escena.

La llamada que recibe Marta Flich en directo

Tras visualizar la pieza sobre la cuarta Asamblea Ciudadana de Unidas Podemos, la cámara ha vuelto a enfocar Marta Flich, y es aquí cuando ha explicado el motivo real que había detrás de la llamada, nada que ver con la vacunación, aunque si tenía que ver con un asunto médico del que la presentadora de Mediaset no ha querido dar más detalles en directo.

La graciosa anécdota de @martaflich con la vacunación: “¡Me están llamando para vacunarme!” #TodoEsMentira11J

"Oye, que no era la vacunación. A ver tengo 42 años, ya me parecía a mí que soy tan joven para vacunarme todavía. Es que había guardado mal el número de teléfono de un centro de salud y era para otra cosa que no tenía nada que ver, pero está todo bien. Me vacunarán seguro", ha explicado la presentadora para mandar después un mensaje a su madre mirando cámara para dejar claro que estaba todo bien. "Ostras mamá, que está todo bien".