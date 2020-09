María Patiño se ve obligada a recular tras emitir una información falsa sobre Ana Soria

Tras el revuelo causado por la exclusiva lanzada por 'Socialité' sobre el abandono de la plaza de toros por parte de Ana Soria, pareja de Enrique Ponce,María Patiño se ha visto obligada a rectificar uno de los detalles que comunicaron el pasado domingo.

Desde que comenzó su noviazgo con el torero, la joven se ha convertido en la protagonista de todos los espacios del corazón. Es por esto por lo que los medios de comunicación vigilan cada paso que da y cada publicación que sube a sus redes sociales. De esta manera, 'Socialité' contó a sus espectadores que Soria, durante una corrida de toros en Granada en la que el diestro participaba, tuvo que abandonar su asiento antes de que finalizase.

"Una romántica tarde de toros termina en gresca. Los taurinos se rebelan y Ana huye de la plaza", reveló el espacio de sobremesa de Telecinco. Ha sido por esta afirmación por lo que la presentadora ha tenido que dar la cara y corregirse, ya que comunicaron que Soria había sido "insultada, increpada y abucheada en la plaza de toros de Granada". "Se ha vivido una gran tensión que ha acabado con la novia del torero abandonando la plaza por la puerta de atrás", aseguró Patiño.

"La increpaban, dos señoras mayores le decían de todo", apuntó la comunicadora. Además, contó que la influencer recibió un toque de atención "por no respetar las distancias de seguridad". "Se le regañó y le dijimos que respetara la distancia de seguridad y si no, que se marchara. No le gustó eso. De hecho, se enfadó y se levantó", aseguró una fuente para 'Socilaité'.

Sin embargo, horas después de la emisión del programa presentado por María Patiño, la joven se pronuncio en sus redes sociales para desmentir la información. "Ayer me fui de la plaza de toros de Granada porque me sentí mareada y decidí salirme. Todo lo demás es completamente inventado", aclaró a través de su cuenta de Instagram.

EXCLUSIVA | Ana Soria huye de la plaza de toros de Granada entre abucheos y reprendida por el personal de seguridad #socialité374pic.twitter.com/tYDZbzkQRA — SOCIALITÉ (@socialitet5) September 27, 2020

"Lo difícil es informar, lo fácil es desmentir"

Un día después, dadas las declaraciones de la protagonista, la presentadora utilizó su cuenta de Twitter para realizar una rectificación pública. "Tras hablar con los protagonistas y contrastar la información que ofreció un seguridad de la plaza de toros en Granada en 'Socialité'. Ana Soria jamás fue insultada y su abandono fue como consecuencia de una indisposición", ha reconocido.

Tras el mal trago por la errónea información recibida de su fuente, Patiño ha dado la cara ante sus seguidores y ha opinado que "lo difícil es informar, lo fácil es desmentir lo comentado".



Tras hablar con los protagonistas y contrastar la información que ofreció un seguridad de la plaza de toros en Granada en @socialitet5 . Ana Soria jamás fue insultada y su abandono fue como consecuencia de una indisposición . Gracias. — Maria patiño (@maria_patino) September 28, 2020