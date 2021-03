María Patiño se salta el guion y apunta a Irene Montero tras el documental de Rocío Carrasco: "Tengo un hijo"

La colaboradora de Telecinco y presentadora de Socialité, María Patiño, ha compartido su opinión en Twitter sobre las últimas acusaciones de Rocío Carrasco contra su exmarido, Antonio David Flores, al que ha tachado de maltratador.

La hija de Rocío Jurado aseguró que Antonio David le amenazó con quitarle a sus hijos: "Te los voy a quitar, te van a odiar". "Ella (Rocío Flores) tenía pasión por su madre, que soy yo, y arrebató a su hija el vínculo materno. Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida que son mis hijos y he tenido que hacer como que no los tengo aunque están vivos... Eso no se hace con una madre", aseguró Carrasco en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Unas declaraciones que han tenido una gran repercusión, especialmente en la prensa del corazón, donde Antonio David ha sido uno de los grandes perjudicados.

"Olvidó lo que es Igualdad"

Las redes sociales se han llenado de comentarios y opiniones sobre las declaraciones de Carrasco, pero unas de las que más revuelo han causado han sido las de María Patiño, que ha respondido a varios comentarios de la red social y ha cargado contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. En primer lugar, Patiño ha respondido a un usuario que aseguraba que todavía no hay "una sentencia judicial", a lo que la popular presentadora ha contestado: "Esta es la clave, todo esto es muy peligroso".

Esa es la clave, todo esto es muy peligroso. https://t.co/A2SRh6I22S — Maria patiño (@maria_patino) March 22, 2021

En este sentido, Patiño ha reprochado "Antonio David ha sido condenado para siempre" y ha recodado en otro mensaje publicado en su cuenta que ella tiene "un hijo varón".

Antonio David ha sido condenado para siempre https://t.co/mzsmwhH3pE — Maria patiño (@maria_patino) March 22, 2021

Tengo un hijo varón, sólo digo eso. — Maria patiño (@maria_patino) March 22, 2021

Finalmente, la colaboradora de Telecinco se ha referido a la conexión en directo que ha tenido lugar este mismo lunes en 'Sálvame' con la ministra de Sanidad, Irene Montero, quien además ha hablado de la valentía de Rocío Carrasco y ha asegurado que su discurso "es el de una víctima de violencia de género".

Sobre su intervención en el espacio de Telecinco, María Patiño ha escrito: "Respecto a la ministra de Igualdad, olvidó lo que significa Igualdad".

Y respecto a la Ministra de Igualdad, olvidó lo q significa Igualdad. @IreneMontero — Maria patiño (@maria_patino) March 22, 2021

El despido de Antonio David

Tras la polémica generada después de las acusaciones de su exmujer, Rocío Carrasco, y tachado de maltratador, La Fábrica de la Tele' y 'Sálvame' han decidido prescindir del trabajo de Antonio David como colaborador en cualquiera de sus programas, apoyando así la versión que ha contado Carrasco después de muchos años se silencio absoluto.

Una decisión que ha sido aplaudida por muchos de los compañeros de Antonio David, aunque también ha suscitado varios criticas por parte de otros que no han terminado de entender el rechazo absoluto hacia el ex Guardia Civil.