María Galiana, Herminia en 'Cuéntame', se pronuncia sobre el final definitivo de la serie de TVE: "Sí lo sé"

Hace unos días, se comunicó que, después de 21 años, 'Cuéntame' llegaba a su fin. Tal y como informó Bluper, RTVE se habría decantado por no renovar al ficción y darla por cerrada con una última temporada o una película. Por el momento, lo que es seguro es que todavía quedan siete capítulos por emitir de esta última temporada, teniendo también en cuenta que su próxima emisión será el episodio número 400.

Esta noticia ha preocupado a sus seguidores, lo que se ha potenciado al coincidir con el anuncio de su bajada de audiencias. La semana pasada, la serie marcó su peor marca hasta la fecha con un 6.8% de cuota y por debajo del millón de espectadores. Al igual que la temporada ha sumado un total de 9.7% de share. Parece que esta noticia también ha sido una sorpresa para los miembros del reparto.

"No tengo ninguna constancia de ningún tipo. Eso ha salido en un medio de comunicación y es el medio al que citan los demás", señala William Miller, actor que da vida a Mike en la serie de TVE. "A 'Cuéntame' ya la han intentado enterrar tres o cuatro veces", agrega para Europa Press tras reconocer que "sería muy raro que a los actores de la serie no nos hubieran informado de nada de esto antes". "No puedo confirmar ni desmentir nada porque no lo sé", asegura Miller.

Asimismo, también ha hablado sobre ello Manuel Dios, quien da vida a Luis, además de ser guionista de la serie: "De momento no sabemos nada. Están en un proceso de negociación entre la cadena y la productora, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 20 años, y a la espera de definir un poco los términos de esa negociación y ver en qué se concretan".

"Cada año, en cada temporada, hemos hablado de lo mismo. Nunca lo sabemos, ahora estamos negociando la temporada 23. Evidentemente, nos gustaría que la serie siguiera porque nos encanta y estamos encantados con ella, pero son negociaciones que hay que llevar y hay que ver", asegura Javier García, subdirector del Área de Ficción de RTVE, después de aclarar que "no hay nada cerrado", pero que "nada es eterno".









"A nosotros nadie nos han dicho nada"

Por otro lado, María Galiana ha hablado sobre ello en una entrevista para 'El Televisero': "Y digo yo, ¿esas publicaciones dónde tienen las fuentes de información? Porque a nosotros no nos han dicho nada, es decir, que la productora Ganga me imagino que estará en negociaciones. Vamos sí lo sé, eso es lo normal porque es lo que siempre se hace en esta época. Y después a nosotros nos avisan para que empecemos a trabajar en septiembre. Y el hecho de que haya publicaciones no oficiales que se hayan enterado, eso habrá que comprobarlo".

"No tengo la más leve noticia de una cosa así. A nosotros nadie nos han dicho nada, porque a estas alturas de abril nunca nos lo han comunicado y la serie se ha acabado de grabar hace muy poco. A lo mejor hay alguna condición por medio para que la ficción continúe", reflexiona la actriz que hace de Herminia en la serie.

Respecto a si cree que es el momento de llegar al final de la serie, Galiana opina que "pude ser muy propio": "No lo sé, depende, podrían decir vamos a poner un tope y llegar hasta el año tal. Estamos ahora en 1994, podría ser muy propio que a estas alturas ya se pensara en que año se debería de acabar ‘Cuéntame’. Ahora mismo estamos a casi treinta años de la actualidad, esa distancia todavía está bien y tenemos esa perspectiva de que todavía está lejos".

"Hay que acordar hasta cuando se va a llegar. Lo que si tienen que saber los espectadores con bastante antelación es el anuncio de que sea la última temporada y cuando se terminará la serie. Hay que preparar antes al público porque puede ser corto, de algo más de un millón de espectadores. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una obra de teatro y este fin de semana en Aranda de Duero a la salida había gente que me decía ‘María, ¿Cómo se va a acabar Cuéntame? No puedo estar el jueves sin ver la serie’. Y esta es toda la gente a la que hacemos felices y ahí siguen fieles como ellos solos", apunta la intérprete.