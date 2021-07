Margarita Robles sorprende al hablar de su vida sentimental en 'El Intermedio': "Se llama Thomas"

La noche del miércoles, 'El Intermedio' emitió la sección de Thais Villas. En el espacio dirigido por la colaboradora del espacio de laSexta, Villas se trasladó al Congreso de los Diputados como es habitual para hacer algunos preguntas personales a los políticos que pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por sus amores de verano y Margarita Robles no dudó en responder muy sincera.

"Yo recuerdo que conocí a un chico alemán guapísimo. Altísimo, rubísimo, guapísimo... Y, luego, le seguí la pista años después", confesó la ministra de Defensa, provocando una sonrisa a la presentadora, ya que aseguró que le encantan estas historias. "Pero no pasó nada. Él en Alemania y a mí ya me ves aquí", reconoció la política.

"¿No se lanzó?", quiso saber Villas para profundizar más en la historia. "Bueno, eso ya no se cuenta", le cortó Robles, aunque reconoció que lo "pasaron muy bien": "Pero lo pasamos muy bien. Estamos hablando de 16 años, fíjate lo que habría entonces. Nada". "Un poquito de roce si que hubo, al menos déjenos imaginar a usted ministra con un alemán el doble de alto que usted y fuerte", pidió la comunicadora.









"¿Ha seguido teniendo contacto con Thomas?"

"¿Cómo se llamaba el alemán?", le preguntó la conductora de la sección. "El alemán se llamaba Thomas", se sinceró Margarita Robles. "¿Tiene usted un mensaje para Thomas?", se interesó Villas para dar la oportunidad a la ministra de comunicarse con él a través de la televisión. "Sé dónde está, eh. Sé dónde está... Pero bueno...", confesó entonces Robles, dejando totalmente sorprendida a la presentadora.

"¿Ha seguido teniendo contacto con Thomas?", exclamó la comunicadora sin dar crédito. "Sé dónde está, sé donde está", aseguraba la entrevistada. "Pero usted es una campeona ministra", le alababa Villas entre risas. "Claro, hay que ser siempre muy...", reconoció ella, haciendo referencia a que fue muy constante. "Es que a los amigos hay que tenerlos siempre", puntualizó la política.

"Una vez más, no me ha defraudado", se despidió la conductora del espacio de laSexta, muy contenta por lo que acababa de averiguar de Robles. Cuando la conexión volvió al plató de 'El Intermedio', El Gran Wyoming se mostró muy sorprendido con la historia de la ministra y no dudó en añadir lo siguiente: "Un momento, por favor. Thomas, el alemán, si nos estás escuchando llama a la ministra y si ella no te lo coge llámame a mí".