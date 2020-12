Margarita del Val desvela cómo podemos hacer frente a la nueva cepa de la covid-19: "Lo que hay que hacer"

Este martes, la vacuna y la nueva cepa de la covid-19 detectada en Reino Unido han acaparado el debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Desde que se informó de esto, los ciudadanos se han mostrado muy preocupados al ver cada vez más cerca la tercera ola. Sin embargo, las informaciones todavía no se han confirmado y los expertos siguen investigando, aunque, por el momento, se dice que podría ser más contagiosa y más fácil de transmitir.

Por este motivo, el espacio de Telecinco ha realizado una conexión en directo con Margarita del Val, viróloga del CSIS, para entrevistarla y que resuelva las dudas de todos.

En primer lugar, la viróloga ha explicado que “los virus mutan siempre”, lo que muchas veces provoca que se transmitan más fácilmente. Ante esta situación, la entrevistada ha advertido que, “cuando esto ocurre, que es poco frecuente”, “más vale que nos pille preparados”.

"No lo saben con certeza, pero mas vale ser muy precavidos porque estamos en el momento peor para la pandemia, no es el más frio, pero es el que conjuga mucho frio, con mucho movimiento de personas y mucho contacto social", ha explicado.

"Se está investigando a marchas forzadas y, realmente, si el conocimiento nos dice que se trasmite mejor, lo que hay que hacer es endurecer todas las medidas que cada uno tomamos", ha añadido, dejando claro que es una situación complicada.

Los consejos de la viróloga

Asimismo, del Val ha querido dar diferentes consejos: "Renunciar a los viajes esenciales, ser muy conscientes que en invierno lo que predomina es la trasmisión por los aerosoles, que se renueve el aire en los sitios, que intentemos no estar tanto tiempo como antes con las personas, que las mascarillas se ajusten lo más posible. No juntarnos tanto y no juntarnos en Nochebuena con unos y en Nochevieja con otros".

También ha querido tranquilizar a los espectadores y ha resuelto una duda que ronda todas las cabezas, si la vacuna podrá hacer frente a esta nueva cepa: "Es probable que si que valgan, aunque una de las variaciones podría impactar un poco en el efecto que podría tener de neutralizar. El coronavirus no han mutado nunca como para escaparse de una respuesta de anticuerpos del ser humano".

"Es muy importante, ahora tenemos que saber si una persona enferma está vacunada por qué la vacuna no ha sido eficaz o si tiene algún defecto en sus defensas en ese momento o si es una persona que no ha seguido tomando las medidas de precaución. Es importante saber si uno esta vacunado o no para que contribuyamos para conocer como es la eficacia de la vacuna", ha aclarado, dando así su visto bueno a la cartilla de vacunación.