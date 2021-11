Manel Fuentes se salta el guion en 'Tu cara me suena' por lo que dice de José Luis Moreno: "Así empezó"

Este sábado, la tercera gala de 'Tu cara me suena' fue acaparada por estilos muy diferentes. María Peláe interpretó a Camilo con 'Vida de rico', una actuación que Angel Llàcer valoró y aseguró que imitar la voz del cantante era complicado. Por su parte, Eva dio vida al tema 'Don't go yet' de Camila Cabello. Rasel cantó 'Tú me dejaste de querer' acompañado de La Húngara. Sin embargo, una de las actuaciones más destacadas fue la de Lydia Bosch como Miguel Bosé. A pesar de ello, la votación del público hizo ganador a Agoney, quien interpretó 'La historia interminable' de Limalh.

Entre tanto, Manel Fuentes sorprendió a los espectadores al aprovechar su presencia al frente del espacio de Antena 3 para lanzar una pulla a José Luis Moreno. El conocido productor televisivo fue detenido el pasado mes de junio por presuntos delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. A raíz de esto, muchas polémicas salieron a la luz cuando actores y presentadores se pronunciaron al respecto y aseguraron que el productor no les había pagado por su trabajos.

A pesar de que fue un comentario que nadie esperaba, el presentador lo soltó de manera espontánea. Este momento se dio cuando llegó de Los Morancos para subirse al escenario. Los cantante dieron vida a Antonio y Carmen, el dúo infantil que dio el salto a la fama con 'Sopa de amor'. Además de su interpretación, lo que también llamó la atención fue la apariencia de los hermanos Cadaval. Con las caras pálidas y rígidas dieron vida a Antonio y Carmen.





"Desde aquí todo mi apoyo a Monchito"



"Dais un poco de miedo, chicos", comenzaba diciendo el presentador del programa de Antena 3, haciendo referencia a como les habían caracterizado. "Si le metes la mano por... es un muñeco", bromeaba Eva Soriano, señalando que parecían un muñeco de ventrílocuo. Fue esta frase lo que dio pie a que Fuentes lanzase su pulla contra José Luis Moreno: "Así empezó José Luis Moreno, metiendo la mano... En el muñeco, eh".

Estas palabras del conductor del espacio provocaron la ovación del público. El comentario del presentador fue recibida entre aplausos por parte de los espectadores, quienes llevan meses siguiendo el caso del productor de televisión, quien quedó en libertad el 1 de julio tras depositar una fianza de tres millones de euros. "Desde aquí todo mi apoyo a Monchito, que lo está pasando fatal. Es que lo que ha pasado es muy fuerte", agregaba Jorge Cadaval, recordando al muñeco con el que Moreno debutó como ventrílocuo.