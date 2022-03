Manel Fuentes corta a Loles León por los inesperados reproches que lanza al jurado de 'Tu cara me suena'

El pasado viernes, 'Tu cara me suena' despidió una de sus ediciones más exitosas con Agoney como ganador. La final del talent fue una competición entre triunfitos. La victoria estaba entre Nia y Agoney, ambos ex concursantes finalistas de 'Operación Triunfo', pero fue él quien sumó el 53% de los votos. Esta entrega fue en pleno directo, tal y como se hace siempre con la gran final. La gala estuvo llena de risas y grandes actuaciones, pero también hubo un momento de tensión cuando Loles León aprovechaba que no era un programa grabado para dar su opinión sobre las valoraciones del jurado.

Para despedirse de la temporada, antes de las actuaciones, los concursantes hacían un repaso de su trayectoria por el programa. Durante el vídeo de la actriz, ella aparecía confesando lo insegura que se sentía al enfrentarse a un concurso como este. Respecto a esto, la artista reconoció sentirse muy insegura por la diferencia de edad que tiene con el resto de los compañeros: "Se me ha pasado el arroz". Por este motivo, confesó que cree que debía haber participado años atrás, siendo más joven.

"Pensé en todas esas personas mayores que se ven olvidadas o sin oportunidades profesionales para demostrar sus talentos y decidí hacerlo por ellas", comenzaba diciendo la interprete. Sin embargo, a pesar de dedicar unas bonitas palabras a todos con los que ha compartido en plató durante estos últimos meses, echó mano de su habitual sinceridad y quiso reivindicar la presencia de los cómicos en este tipo de programas después de dar vida a Alejandra Guzmán con 'Todos me miran'.





"Yo he hecho una evolución y un progreso brutal"



"¿Por qué me habéis dejado hasta las 1:15 horas?", preguntaba León, haciendo referencia a su gran vuelta para la gran gala final. Tras su actuación, Ángel Llácer, Lolita, Chenoa y Carlos Latre quisieron hacer una completa valoración de la actriz durante todo su paso por el concurso. Ante esto, ella aprovechó para lanzar un mensaje muy claro al jurado.

"Os lo pido al jurado. A ver si ese detalle lo habéis tenido en cuenta con todos los cómicos que estamos aquí", soltó de pronto Loles tras escuchar como Latre señalaba la importancia de valorar la comedia. "Siempre he querido que se valorara la comedia y que la gente en casa quiere ver a sus cómicos algunas veces ganando galas", apuntaba la actriz, apuntando que siempre se valoraba mejor a los concursantes que son cantantes profesionales.

Estas palabras pillaron por sorpresa a todos los presentes del plató, tanto al jurado como aManel Fuentes, quien no supo como reaccionar de inmediato para reconducir la gala.

"El público vota y eso lo entendemos", reconocía ella antes de seguir con su crítica. "Pero cuando hay una actuación de este calibre, y yo soy la primera, porque yo he hecho una evolución y un progreso que se ha visto brutal. Lo he hecho yo y lo hemos hecho muchos", aseguraba la actriz. Fue entonces cuando Manel Fuentes decidía cortar a Loles León para continuar con el programa justificándose en lo tarde que era.