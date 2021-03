Mamen Mendizábal corta 'Más vale tarde' para corregir a Díaz Ayuso en directo: "No lo tiene bien"

Como consecuencia del buen tiempo y la diferencia de restricciones por coronavirus entre países, los turistas no dejan de llegar a Madrid. Por este motivo, muchos ciudadanos se han quejado de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, dado que no entienden que venga quien quiera a la capital, mientras algunos barrios siguen confinados. Sumado a esto, la política del PP no ha dejado de acaparar los titulares estas últimas semanas por las elecciones anticipadas que convocó en la Comunidad de Madrid.

Es por esto por lo que el equipo de 'Más vale tarde' se trasladó a las calles para poder hablar con Díaz Ayuso sobre las últimas polémicas sobre la llegada de turistas sin apenas restricciones. Este tema ha sido tratado en profundidad por Mamen Mendizábal, quien no ha dudado en opinar tras escuchar las declaraciones que la política ha dedicado a las cámaras sobre las críticas que está recibiendo por posicionar Madrid como la capital del "turismo de borrachera".

"Eso es decir que Madrid solo es atractiva por las borracheras es atacar más a la imagen de Madrid que a mí misma", comenzaba diciendo la política. "Todo aquel que viene a visitarnos viene a visitar museos, a visitar también comercios y también, a veces, los bares… Lo importante es que se cumplan las medidas de seguridad. Por tanto que no tengamos que lamentar crecidas de contagios. Madrid no es solo borrachera, Madrid es mucho más", aseguró, mientras defendía que beber no es la actividad principal de la ciudad.

La reacción de Mamen Mendizábal

Estas palabras han hecho perder la paciencia de la presentadora de laSexta, quien no dudó en corregir en directo las llamativas palabras de Díaz Ayuso, mostrándose en desacuerdo. "500 fiestas ilegales han sido intervenidas, este fin de semana, por los policías, en Madrid. Si nos vamos a Málaga, más de 800 propuestas de sanción, en Barcelona botellones... Es una imagen que se repite", comenzó recordando la conductora del espacio.

"Decía Isabel Díaz Ayuso que los franceses vienen primero a museos, después a comercios y también a los bares. Hombre, quien viva en Madrid sabe que el orden no lo tiene bien, el orden no lo tiene bien Díaz Ayuso. Primero a lo mejor van a los bares, y después a lo mejor a algún museo", sentenció la comunicadora, aparentemente sorprendida por la respuesta de Díaz Ayuso.

A raíz de esto, los reporteros que seguían en las calles, preguntaron a la del PP por las fiestas ilegales que se están celebrando, dado que 400 de ellas se han llevado a cabro en la capital. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en vez de estar vigilando dónde van los madrileños de fin de semana, de puente o de Semana Santa si les dieran tiempo, estarían a lo mejor a intentar acabar con esas fiestas, pero es que no dan abasto para todo", justificaba Díaz Ayuso.