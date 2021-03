Mamen Mendizabal corta y advierte a José Sacristán por lo que dice de la izquierda: "Por decir esto"

La noche del martes, laSexta emitió 'Palo y astilla'. Mamen Mendizábal contó con un invitado muy especial: José Sacristán. En el espacio, la presentadora suele abordar la vida de los invitados desde sus inicios, por lo descubrió muchos detalles desconocidos del pasado del actor.

En primer lugar, recordando su infancia, el actor confesó que fue muy dura. Cuando tan solo era un niño, su padre fue encarcelado y vivió con la ausencia de su madre en el franquismo. "No había tiempo para el odio porque había que aplicarse en sobrevivir", comentó el entrevistado. "Convivías con la precariedad y eso te empujaba a vencer", agregó.

A raíz de esto, el intérprete habló abiertamente de su ideología política sin importarle las críticas que pudiese recibir. "Siempre he estado en la izquierda, entre otras cosas, o aunque sólo sea, por las noticias que mi padre me pasaba. A mí, Santiago Carrillo me entregó el carnet del Partido Comunista en Chinchón, en mi casa. Mi padre lloraba", comenzó diciendo. "Pero nunca he servido para ser militante, el que obedece la consigna. Por definición soy enemigo mortal de las definiciones porque, ¿Quién se atreve a definir?", comentó Sacristán.

Fue entonces cuando la conductora del espacio quiso conocer su opinión sobre si cree que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos tenía que haberse producido antes. "Vengo observando la desorientación de la izquierda; la falta de concreción de la izquierda. El advenimiento de los nuevos grupos políticos, para mí, no están dando la talla de lo que sería de exigir", señaló el actor.

La advertencia de Mamen Mendizábal

Al escuchar sus palabras, la presentadora se mostró muy sorprendida y le cortó para hacerle una advertencia por lo que acababa de decir sobre la izquierda. "Oye, tú ya sabes que decir esto en la tele... Luego te caen, ¿eh?", le avisó. "Uno ya tiene el culo chamuscado de varias sillas eléctricas", concluyó el invitado, dejando claro que no le importaba lo que pudieran decir.

Por otro lado, Sacristán aseguró que, actualmente, todavía existe la discriminación contra la mujer en el teatro. "Antes el productor consideraba que Manolo vendía más que María y por eso le pagaba más. Pero todavía la condición de mujer sigue generando discriminación en todos lo ámbitos", confesó el entrevistado.