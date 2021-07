Mamen Mendizábal confiesa por qué no se ha "forrado más" como presentadora: "Me ha frenado"

Hace unas semanas, Mamen Mendizábal dio una noticia que llamó mucho la atención de los espectadores. La propia presentadora informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'. La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, ha decidido pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales.

Esta noticia ha revolucionado por completo la parrilla de La Sexta. Tras su marcha, se anunció que Cristina Pardo e Iñaki López pasarían a presentar 'Más vale tarde', lo que dejaba dos de los formatos estrella sin su rostro habitual. Sin embargo, Atresmedia movió ficha inmediatamente y ya ha confirmado que José Yélamo pasará a conducir 'La Sexta Noche' y que será Nuria Roca quien cogerá el relevo de 'Liarla Pardo'.Por esto mismo, esta semana ha estado plagada de despedidas, ya que se ha finalizado la temporada con motivo del verano.

Como consecuencia, Mendizábal ha aprovechado su marcha para sincerarse con los espectadores. Además de contar cuál fue el momento más duro que ha pasado al presentar el programa de La Sexta: "Ese piloto suicida que destrozó la vida de mucha gente... en ese avión de Germanwings iban la madre, la hermana y la sobrina de uno de mis mejores amigos", confesaba la presentadora, haciendo referencia al momento en el que tuvo que informar sobre ello.

De la misma manera, ha hablado de su trayectoria profesional y del dinero que podría haber ganado como presentadora. Asimismo, la periodista ha reconocido que "no esperaba" tantas muestras de cariño al anunciar su salida del formato. “Igual es que no voy de guay y he estado trabajando sin mirar a las estrellas, o a lo mejor es que soy una pringada”, contaba en una entrevista para 'El País' tras reconocer que tiene el ego "muy neutralizado": "Soy muy pavita, me he llevado muchas hostias”.









"La diferencia de salario entre presentadores y redacción"

“Los amigos te ponen en tu sitio, pero a veces tu entorno profesional también se encarga de decirte dónde estás en el escalafón. La tele no es solo brilli-brilli. Nunca todo es tan guay”, aseguraba la comunicadora en el mencionado medio. De igual manera, cree que es “demasiado clara, transparente y ofensivamente directa": "Se me ve todo, para bien y para mal. Eso me ha traído muchos problemas, pero también te quita de muchas conversaciones inútiles. Mejor ir de cara que los que la ponen buena y luego te apuñalan por detrás”.

Una actitud que le ha hecho el camino más difícil en algunas ocasiones: "Los padrastros levantados, alguna autolesión de clavarme las uñas, y unos vértigos de oído que espero recuperar este verano. Me cuesta mucho callarme, sí. Pero cuando trabajas en directo, no te permites las heridas. He ido a trabajar con fiebre, el otro día con la vacuna, por ejemplo. Jamás he cogido una baja, pero eso no me convierte en una heroína, sino en una pringada, ya te digo".

Incluso la presentadora ha accedido a hablar de dinero: “Igual, si hubiera peleado y me hubiera dado a valer más, me hubiera forrado más, pero ahí me ha frenado otro complejo”. Ante estas llamativas declaraciones, Mendizábal afirmó que se refiere al complejo "más bien de rica": “En las teles la diferencia de salario entre presentadores y redacción es brutal y eso me cortaba, hasta ahí llega mi fobia a la desigualdad”, explicaba.