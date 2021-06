Lydia Lozano no deja de llorar por los pasillos de Telecinco y culpa a la propia cadena: "Lloré"

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más llamativas de 'Sálvame', ya sea por sus icónicos momentos llenos de risas, por sus discusiones o sus lágrimas constantes. Este lunes, ha vuelto a derrumbarse en el plató por los comentarios de sus compañeros. La comunicadora lleva muy mal que no la maquillen y peinen antes de salir a grabar, de lo que culpa a Kiko Hernández.

Esto se debe a que, desde que llegó la pandemia, el equipo de Telecinco eliminó los servicios de peluquería y maquillaje. Desde entonces, todos los comunicadores que trabajan antes las cámaras, vienen preparados de casa o contratan a alguien para que les prepare. Sin embargo, Lozano era la única que seguía contando con un profesional que le preparaba cada día para salir a escena. Esto se debe a que el programa quiso ayudar a la colaboradora a volver al trabajo tras pasar por una delicada intervención quirúrgica por un problema de cervicales que le impedía maniobrar con las manos.

Este lujo para Lozano, terminó cuando Kiko Hernández confesó a los directivos del espacio que su compañera baila y hace movimientos bruscos cuando quiere, lo que indica que ya está mucho mejor tras meses de rehabilitación. Fue por esto por lo que 'Sálvame' decidió retirar ese privilegio a la colaboradora de manera inmediata.

Esta noticia resultó ser todo un disgusto para ella. Lozano no se tomó nada bien que le retirasen el servicio de peluquería y maquillaje, ya que insistía en que ella no podía hacerlo sola. Esto se comprobó cuando se la vio salir al plató tan y como estaba en casa. La comunicadora participa en varios espacios de Telecinco como el debate de 'Supervivientes' o el 'Deluxe', por lo que no pudo prepararse sola para todo y, como consecuencia del resultado, llegó el llanto.





"Yo lloré porque hubo un problema"

"Yo sé que Lydia estuvo llorando antes de entrar en el debate de 'Supervivientes', porque se ha quedado sin maquillaje y peluquería", comenzaba diciendo Belén Esteban sobre su compañera. "Yo lloré porque hubo un problema interno en cuanto a eso y me produce mucho agobio. Llegué con el pelo mojado y hubiera sido un detalle que a las 20:00 horas alguien me hubiese avisado de que no me iban a peinar", reconocía ella, aparentemente muy afectada. "Yo solo digo que la vida está hecha de pequeños detalles...", agregaba muy rencorosa por lo sucedido y con lágrimas en los ojos.

La reacción de Lozano provocó las burlas de sus compañeros, lo que no le sentó nada bien. "Lo que no se entiende es que puedas bailar y no te puedas secar el pelo", le acusaba la Princesa del Pueblo muy crítica. "¿De verdad te pones a llorar porque tienes el pelo mojado y no te va a dar tiempo a salir como una estrella de cine? ¿De verdad?", señalaba Kiko Matamoros tras reconocer que "estaba flipando". "A lo mejor para ti no es importante, pero para mí sí", zanjaba ella.