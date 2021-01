Fernando Romay: "en redes me gusta la gente muy humana, es gente que me llega"

Fernando Romay, ex jugador de baloncesto y medallista olímpico visita TrendingCOPE donde comenta cómo transmite su carisma del mundo offline al mundo digital. "Tengo más seguidores de los que quisiera para lo poco que las cultivo. Tampoco es que sea un loco de las redes y debería aprender a utilizarlas mejor", afirma el baloncestista.

Las redes son un medio, no un fin

Sobre el uso de las plataformas digitales Romay es consciente que no tiene ninguna estrategia de momento, pero que "debería tenerla para poder seguir aumentando seguidores. Pongo lo que me resulta divertido de poner". Además reconoce que las "redes son buenas en todos los aspectos y en el deporte también. Otra cosa es el caso que le hagas a algunos. Permiten controlar tu imagen mediante lo que dices en ellas pero tienes que tener en cuenta que mucha gente te sigue y debes ser consciente de lo que subes y dices".

Pese al uso continuado de sus perfiles y el trato que tiene con sus seguidores en ellos, Romay reconoce que es de los que piensan que "el contacto personal está por encima del contacto digital. Desgraciadamente y por culpa de la pandemia este contacto personal se ha reducido con lo que las redes son una herramienta perfecta".

Remedios Cervantes le ha preguntado al medallista olímpico sobre qué se le resiste a estas alturas del mundo digital y él no tiene pudor en reconocer que se "le resiste todo''. Por ejemplo "las stories me gustaría hacerlas como las hace mi hija con chorradas o música. Yo como soy autodidacta voy a ensayo-error", reconoce.

LA INFLUENCIA Y EL 2021

Sobre el mundo influencer Romay reconoce que sigue a mucha gente. "Me gusta la gente que me aporta, que es humana, es gente que me llega". Con su desparpajo habitual cuenta en COPE MÁS Valencia que tienen un montón de anécdotas porque es muy torpe. "De hecho tengo una controler que es mi hija Macarena".

Como propósito de este 2021 Fernando Romay quiere "aprender a dominar del todo Instagram y sobre todo conseguir enviar vídeos que solo sé enviar fotos y hay vídeos chulísimos que no sé cómo hacerlos llegar".