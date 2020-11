Los médicos se indignan con Fernando Simón por sus últimas declaraciones: "Una falta de sensibilidad"

Este lunes, la petición de El Consejo General de Médicos de cesar a Fernando Simón por "su incapacidad manifiesta" durante la pandemia y "su incomprensión y falta de sensibilidad" frente a los médicos, se ha convertido en el tema más comentado en 'El Programa de Ana Rosa'. Es por esto por lo que el espacio de Telecinco ha realizado una conexión en directo con Manuela García, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Fueron las últimas declaraciones del experto las que hicieron estallar a los sanitarios. Simón aseguró que es fácil que los sanitarios se contagien fuera del trabajo y lo lleven ellos al hospital, lo que García ha segura que ofendió al sector: "Ha sido un continuo, esto es la gota que colma el vaso. Desde el inicio de la pandemia hay una serie de afirmaciones con las que no hemos estado en absoluto de acuerdo".

Sin embargo, la vicepresidenta ha aclarado que "no han sido exclusivamente estas afirmaciones" pero que "si es una falta de sensibilidad a lo que los sanitarios han hecho en estos momentos de pandemia, pero no solo ha sido eso".

"Hemos pedido en diversas ocasiones que hubiera un asesoramiento externo de la gestión que se ha hecho durante la pandemia, valorar que es lo que se ha hecho positivo, qué medidas no han resultado eficaces y poner en marcha todas las medidas con las que podamos mejorar y que realmente haya un comité de expertos que medien cualquier decisión y que sea transparente e independiente", ha afirmado la entrevistada, dejando claro que en muchas ocasiones no se les ha escuchado y que "todas estas propuestas se han llevado al ministro de Sanidad y no ha habido ningún tipo de respuesta".

"No tengo por qué dudar de que el doctor Simón esté entregado en su trabajo, todos los médicos hemos estado entregados a nuestro trabajo", ha declarado a pesar de las polémicas. "Desde el 29 de febrero se nos solicitaba que no fuéramos a congresos, que había un virus que se estaba difundiendo de una manera muy rápida y que nos necesitaban a todos aquí. Los médicos hemos trabajado desde el principio de la pandemia dando el cien por cien", ha concluido.