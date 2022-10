Los colaboradores no dan crédito ante la confesión de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "¡Lo que te faltaba!"

La noche del lunes, Pablo Motos volvió a ponerse al frente de 'El Hormiguero'.Esta vez, recibió a Bárbara Lennie y Eduard Fernández como invitados, quienes promocionaron su última película 'Los renglones torcidos de Dios', que se estrena el 6 de octubre en cines.

Los actores comenzaron contando cómo habían logrado meterse en el papel. "A mí me ayudó mi madre, que es psicoanalista, y me hizo un mapa de la patología de mi personaje", contaba la actriz. "¡Qué mal lo debiste pasar de adolescente...!", reaccionaba Motos. "Mi madre, aparte de ser psicoanalista, es un poco bruja, no la podía engañar", corroboraba ella. Por otro lado, el actor declaró que había pasado tiempo en un centro psiquiátricos para relacionarse con los internos.

Acto seguido, el conductor del espacio quiso poner sobre la mesa un curioso dato que le había llegado de Fernández: "¿Es verdad que cuando vienes a Madrid te tras una botella de agua de mar?". "Sí, soy un poco friki. En verano eso es ideal para sudar mucho menos. Te echas por el cuerpo, no te lavas con agua sin sal y con eso sudas muchos menos", contestaba el actor.





"Está en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter"



Después de la entrevista a los invitados, el presentador dio paso a la tertulia de los cómicos formada por El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita. Fue entonces cuando Motos cortó a sus compañeros para contar una información personal bastante llamativa: "No tiene importancia, yo soy como vosotros, soy una persona, pero le han puesto mi nombre a un asteroide".

"¡Lo que te faltaba!", exclamaba El Monaguillo entre risas, mientras el público aplaudía. "El marqués de la galaxia", bromeaba el cómico. "Sabía que si alguien iba a destruir la Tierra, ese ibas a ser tú", apuntaba Trancas. "Mide cuatro kilómetros y está a 250 millones de kilómetros de distancia", contaba Motos, aunque no dejaba de ser interrumpido por las bromas de los tertulianos cuando intentaba hablar más del tema.

"Qué me voy a mi asteroide y os dan por saco", les advertía el conductor del espacio de Antena 3. "Está en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, su matrícula es 554466 por si lo queréis ver en la web de la Nasa", develaba el comunicador. "¿Pero no será una broma, has mirado bien el correo?", quisieron saber las hormigas, ya que no creían al presentador. "Te admiro al tenerlo y, ojalá, algún día tenga uno", apuntaba El Monaguillo.