Lluvia de críticas contra ‘Pasapalabra’ por lo que se va cada tarde en directo: "Mismo error que Telecinco"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Como consecuencia, la audiencia se encuentra muy expectante y pendiente ante cualquier detalle que les pueda disgustar a lo largo de la entrega. En esta ocasión, algunos espectadores utilizaron sus redes sociales para señalar lo que pasa cada tarde en el plató de Antena 3 y por lo que se mostraron descontentos. Esta vez, la crítica fue dirigida a los invitados del programa.

Este miércoles, Natalia Millán y Daniel Grao fueron los elegidos para echar una mano a Jaime en el equipo naranja. Mientras que Alberto Amarilla y Mercedes Martín formaron parte del equipo azul capitaneado por Orestes. Sin embargo, esto pareció acabar con la paciencia de algunos espectadores que consideran que siempre van los mismos invitados o que acaparan un protagonismo para lucirse que deja a un lado a los concursantes, quienes señalan como los verdaderos protagonistas.

“A pesar de estar empezando a caer en los mismos errores que Telecinco. Con invitados que van a lucirse, o a cumplir con su representante, y dejan a los concursantes olvidados e ignorados”, se quejaba un usuario de Twitter. “Debe andar mal de invitados porque vaya mierda que llevan”, “Como buena fan de pasapalabra me dan rabia los invitados que se lo toman a cachondeo y no ayudan a los concursantes”, agregaban.

“Desde que vi Paquita Salas siento cierta conmiseración por los invitados de Pasapalabra, la mayoría justamente olvidados”, “¿Es idea mía o siempre son los mismos invitados en Pasapalabra?” o “Estoy viendo el programa Pasapalabra y sin intención de molestar a nadie pero ¿de verdad no hay otros invitados un poco más espabiladitos para que acompañen a Orestes porque mucha suerte no es que tenga el pobre?”, decían otros.

