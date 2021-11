Lluvia de críticas contra el doctor Carballo por lo que dice del coronavirus en laSexta: "No tienes vergüenza"

Este sábado, el doctor César Carballo volvió a formar parte de la tertulia de 'La Sexta Noche' para analizar la situación actual de la pandemia por coronavirus, dado que los contagios siguen en aumento. Asimismo, también aportó su opinión sobre la nueva cepa Ómicron, de origen sudafricano.

Como consecuencia, muchos países han comenzado a poner restricciones de cara a las navidades, además de prohibir los viajes desde algunos países sudafricanos. A pesar de ello, este fin de semana, las imágenes de las aglomeraciones en las calles por el Black Friday o por el encendido de las luces navideñas han dado mucho que hablar.

Estas impactantes imágenes se han visto reflejadas en los datos del coronavirus, dado que los contagios han subido este viernes, marcando una incidencia acumulada de 170 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esto, el adjunto al servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid se ha mostrado muy crítico y ha dejado claro que con esta situación se está viviendo un "deja vu del año pasado".

"Ya estábamos diciendo lo mismo el año pasado, preocupación, el Black Friday, cuidado, avisamos de que podíamos tener la tercera ola y así pasó", recordaba el sanitario. "Las luces de emergencia están encendidas en Europa", señalaba tras reconocer que, a pesar de lo que está pasando, España está en una situación "envidiable" para muchos países: "Todos los países están con muchísimos casos. España parte de una situación envidiable, pero todos décimos que no es suficiente porque hemos observado un aumento leve de casos".

A pesar de esto, Carballo asegura que ya se está viendo "un aumento de casos, un incremento de las hospitalizaciones". Asimismo, el colaborador de laSexta hizo hincapié en los últimos análisis de las aguas residuales. "Nos dicen que estamos en el mismo punto que el año pasado, empezamos a subir exactamente igual", comenzaba diciendo al respecto.

"Deja de meter miedo a la población"

"Las aguas residuales manifiestan que estamos en el mismo punto que el año pasado. Es verdad que nuestro país parte con una ventaja por tres factores; la vacunación enorme, las cinco olas que hemos sufrido, y haber mantenido las mascarillas, que se ha demostrado que disminuyen por tres los casos", agregaba.

Estas palabras del sanitario han enfadado a gran parte de los espectadores. Por ello, las redes sociales se han inundado de comentarios contra este análisis realizado por Carballo en el plató de laSexta. Incluso muchos hicieron referencia a sus palabras con el hastag #StopTerrorismoInformativo. Algunos se han quejado de que Carballo difunda "bulos", al igual que otros se han mostrado muy indignados por sus insinuaciones sobre que estamos igual que el año pasado, a pesar de que casi el 80% de la población vacunada.

"Como se nota lo que te interesa. Deja de meter miedo a la población. No tienes vergüenza. Don dinero", "Lo único que sigue igual que el año pasado, es que sigues intentando sacar tajada de esto", "Perdona que discrepe, pero no, no estamos en el mismo punto porque la tasa de vacunación es del 85%, el año pasado era del 0%. Dejad ya de meter miedo cojones, que ya la gente esta cansada" o "Como me alegro de que no paséis del 5%. Es lo que os merecéis llevando a éste tipo de gente que solo busca crear miedo", se quejaban.

Esto no es denunciable ? Ya mintió hace unos semanas sobr las aguas y lo vuelve a hacer https://t.co/ccBkDwMz1H — Ituerahipster (@ituerahipster) November 27, 2021

Para agua residual la que hay en el plató donde sienta el culo cada semana. Más le valdría ponerse a trabajar que lleva año y medio sin hacerlo https://t.co/C9QoczP58r — Amayita (@Amayita50656663) November 28, 2021

Perdona que discrepe, pero no, no estamos en el mismo punto porque la tasa de vacunación es del 85%, el año pasado era del 0%. Dejad ya de meter miedo cojones, que ya la gente esta cansada https://t.co/ah42jCBNAE — Juan Maria (@juanmaria_10sbt) November 27, 2021

Sois unos mentirosos y manipuladores, unos auténticos SINVERGÜENZAS https://t.co/BJyxpIWD5s — Luis Pasalodos (@Luispasalodos) November 28, 2021

80% de la población vacunada y dice que estamos en el mismo punto que el año pasado. Lo que es insinuar que las vacunas no han servido para nada sin decirlo a las claras. https://t.co/2CxPuDKra6 — DADDY MOU ® (@ENGINEER_28) November 27, 2021

Pero podéis dejar de darle voz a estos terroristas informativos? Deseando que se les acabe ya el chollo. https://t.co/EIii8EZKR0 — Aarón (@aaronlg77) November 28, 2021

#StopTerrorismoInformativo vamos a hacerlo "trending topic", ya valió de jugar con la salud mental de todos… https://t.co/jCYGAqFmxhpic.twitter.com/GZT1Ky52sl — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) November 28, 2021

Como me alegro de que no paséis del 5%. Es lo que os merecéis llevando a éste tipo de gente que solo busca crear miedo https://t.co/4iqi2YHkn9 — Alberto Martin ?? (@_AlbeRMS_) November 28, 2021

Lleva dos años sin currar un sábado noche el médico de urgencias. Qué suerte, nunca le toca un sábado.



Uno de los sinvergüenzas que se está lucrando con la pandemia. https://t.co/J7M5EjH2Tg — Iván (@terribleIvan_) November 28, 2021

Como se nota @ccarballo50 lo que te interesa. Deja de meter miedo a la población. No tienes vergüenza. Don dinero https://t.co/KKDJMAG2O6 — Javi (@javi7H7) November 28, 2021

Lo único que sigue igual que el año pasado, es que sigues intentando sacar tajada de esto. https://t.co/cqjau72MZT — Hijo del doblete (@nacidoatleti) November 28, 2021

Como se nota @ccarballo50 lo que te interesa. Deja de meter miedo a la población. No tienes vergüenza. Don dinero https://t.co/KKDJMAG2O6 — Javi (@javi7H7) November 28, 2021