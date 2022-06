El llamativo gesto que Samantha Vallejo-Nágera ha tenido con un concursante al despedirle en 'MasterChef'

La noche del lunes, 'MasterChef' volvió a formar parte de la parrilla de TVE. Esta vez, Luismi se convirtió en el gran protagonista de la noche. Además de por su expulsión, vivió una tensa prueba de exteriores en la que llegó a señalan un "boicot" por parte de sus compañeros durante el cocinado. De la misma manera, su despedida dio mucho que hablar por el llamativo gesto que tuvo Samantha Vallejo-Nágera con él antes de que abandonara las cocinas.

El programa comenzó con una primera prueba de cajas misteriosas. Cuando las destaparon, los concursantes descubrieron algunos de los ingredientes que peor olor desprenden, pero que más valorados están por las personas de sus países de origen. Entre ellos, se encontraba el queso de cabrales, medusa en salazón o huevos de pato en conserva. Con ello, los aspirantes debían elaborar un plato que oliese bien y conservarse la esencia del producto. María Lo resultó ser la ganadora con su ajo encurtido.

Acto seguido, los participantes se trasladaron hasta Ciudad Rodrigo (Salamanca) y allí han tenido que cocinar dos menús con productos típicos de la tierra. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores entregas, no habría ningún capitán en ninguno de los dos equipos durante la prueba. A pesar de ello, María Lo ha vuelto a destacar junto al resto del equipo rojo formado por Patricia, Jokin y David, por lo que se hicieron con la victoria.

"Estabais compenetrados. Bien compenetrados. Habéis trabajado muy bien. Todos habéis sido capitanes", les valoraba Jordi Cruz. Como consecuencia, Luismi, Verónica, Claudia y Adrián fueron directamente a la prueba de eliminación. Para librarse de la expulsión, los concursantes tuvieron que reproducir de la mejor manera posible los platos de cuatro de los chefs más reconocidos del mundo: Martín Berasategui, Dani García, Iván Cerdeño y Rafa Zafra.

Como otra de las novedades del día, los aspirantes salvados podían ayudar a sus compañeros desde el balcón. Como estrategia, David comenzó a contar mal la receta a Verónica con el objetivo de arrebatarle el pin de la inmunidad. Sin embargo, luego reculó y le dio bien las indicaciones. Finalmente, fue Luismi quien presentó un peor resultado.





"No esperaba llegar al programa nueve"



"Están los colores, pero los sabores no tienen nada que ver", valoraba Pepe Rodríguez. "Has puesto unos ladrillos de feta, terribles. Dista mucho tu plato", criticaba Jordi Cruz. Es por esto por lo que se decidió que Luismi fuese el eliminado de la noche. Es por esto por lo que el participante no ha podido retener las lágrimas al asumir que había sido su último cocinado en los fogones de TVE.

"Ha sido un plato muy difícil. Lo he dado todo, como siempre. Me quiero ir con una sonrisa", decía con lágrimas en los ojos. "No esperaba llegar al programa nueve, no pensaba ni entrar. Me llevo un grupo de amigos. Gracias por la oportunidad", decía, mostrándose muy agradecido. "Pues desde aquí a don Arturo Pérez Reverte, que fíjate, acaba como muchos de estos personajes, un héroe con final triste. Muy revertiano. Me gusta", se despedía con humor.

Como última petición, quiso que fuese Pepe quien le quitase el delantal: "Igual que me lo diste, quítamelo tú, te lo suplico". Asimismo, Luismi ha abrazado a cada uno de los jueces. No obstante, fue el gesto de Samantha el que llamó la atención de los espectadores. Al despedirse de él, la cocinera le agarraba una nalga. "¿Qué vamos a hacer sin el culito de caramelo? ¡Ay!", se lamentaba Samantha entre risas.

Esto pasó con total naturalidad en el formato, pero la audiencia no pudo evitar mostrar sorpresa. "¿Pero qué hace Samantha agarrándole el culo a Luismi? No entiendo nada", "Lo de que Samantha sobe un culo esta bien visto?", "Hola? Le ha tocado el culo a cuento de que??!! Samanta tio... Y si t lo tocan a ti?? Uf, uf uf..." o "Samantha tocándole el culo a Luismi, ha sido la primera vez en 10 años que sus manos en esas cocinas han ido al pan", señalaban.