El llamativo error de 'Espejo Público' que la audiencia no perdona: se ve en la pantalla

Este lunes, la televisión ha vuelto a la normalidad tras las vacaciones de verano. Susanna Griso ha vuelto llena de energía tras sus meses de descanso y con ganas de dar comienzo a la temporada 16 de 'Espejo Público'. El programa ha arrancado su primera entrega hablando de la electricidad y de la polémica subida de la luz.

"Estrenamos plató, temporada número 16 y aquí tenemos estas pantallas, de una nitidez impresionante... Ya hay otra parte del plató que ya os mostraré. Vamos a tratar la imagen con una nitidez, hasta ahora, no vista. Y vamos a ser más espejo que nunca de la actualidad, de la realidad, que viene complicada", comenzaba diciendo Griso, haciendo un breve de resumen de todas las novedades que trae esta nueva temporada.

"Vamos a tener la primera entrevista y la más esperada en esta temporada con la ministra Teresa Ribera. Vamos a ver cómo el Gobierno espera cumplir esa promesa de dejar el recibo de la luz al mismo nivel que pagábamos el año 2018 porque las medidas, de momento, no nos las han contado", ha adelantado la conductora del espacio de Antena 3.

Asimismo, la conductora del espacio de Antena 3 ha vuelto a ocupar su mesa con un escenario lleno de novedades. 'Espejo Público' se ha presentado con un cambio de plató, un impresionante estudio de pantallas gigantes, similares a las que se usan en los informativos, una nueva línea gráfica y otra sintonía.

???VÍDEO| Hoy es el lunes con el precio de la luz más cara de la historia, pagaremos una media de 132,65€/MWh??



??España y Portugal son los países que pagarán más en la factura de la luz??#LuzESpCara



?https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/ADeixMQ3Xp — Espejo Público (@EspejoPublico) September 6, 2021





"No sé qué es peor"

Lo que más ha llamado la atención es la línea gráfica, ya que daba un aspecto totalmente renovada al plató, en el que ahora predominan los colores rojos. Este nuevo escenario ha llamado mucho la atención de los espectadores. Sin embargo, su atención se ha desviado a un llamativo error que se ha dado durante una de las gráficas que mostraban, mediante datos, la subida de las luz en las últimas semanas.

Esto se ha podido ver durante la entrevista de la presentadora a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La conductora del espacio de Antena 3 ha aprovechado su presencia para abordar esta destacada subida de la factora de la luz. Ha sido entonces cuando en la pantalla, tras la presentadora y la entrevistada, se ha visto un fallo en las estadísticas reflejadas.





Los espectadores se han percatado al instante de que la línea que emplean para representar las fluctuaciones del precio y la que marca las cifras que señalan en la infografía están mal situadas. Por ejemplo, 137€ está situado por debajo de 132€. "En las gráficas de 'Espejo Público' no les cuadran ni los datos (137 es menor que 132) ni el eje (están todos por debajo de 120)" o "Siempre que veo estas cosas no sé qué es peor, si que la gente que trabaja en Espejo Público sea tan inútil como para no saber poner los puntos en una gráfica o si lo hacen adrede para manipular a sus espectadores...", se quejaban los usuarios de Twitter.

Qué no harán con el resto si no se molestan en comprobar que un gráfico es correcto? https://t.co/bAifDLTetC — Maite Alejandre ?? (@maitematiques) September 6, 2021

Siempre que veo estas cosas no sé qué es peor, si que la gente que trabaja en Espejo Público sea tan inútil como para no saber poner los puntos en una gráfica o si lo hacen adrede para manipular a sus espectadores...https://t.co/c0bQJhShW7 — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) September 6, 2021

Me lo guardo para explicar a los alumnos, cómo NO hacer una gráfica. Todo mal jajajaja. https://t.co/fMa5KbPlzL — Un profe más (@unprofemas) September 6, 2021

¿Cómo se puede hacer mal una gráfica de líneas? ¿Hola Excel? https://t.co/bMzE2qxnTS — Karrash (@Karrash) September 6, 2021

En las gráficas de #EspejoPublico no les cuadran ni los datos (137 es menor que 132) ni el eje (están todos por debajo de 120) ?? pic.twitter.com/1zt9j2QLGe — Hugo Stitch ?? (@hugo_cnm) September 6, 2021