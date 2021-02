La llamativa disculpa de Risto Mejide a Podemos en la que hace referencia a Echenique: "Mero payaso"

Este lunes, Risto Mejide comenzó 'Todo es mentira' de una manera un tanto llamativa. El presentador se decantó por pedir disculpas públicamente a Unidas Podemos por una declaraciones sobre el partido que estallaron la semana pasada. El conductor del espacio reconoció su "error" y recordó que afirmó que "no les importaba la excarcelación de Pablo Hasél".

"Este fin de semana he cometido un error respecto a Podemos y por eso quiero pedir perdón. Mire señor Echenique que fácil es. Quiero pedir perdón a todos los espectadores de este programa que se hayan podido sentir ofendidos por mis palabras, porque hice decir algo a este programa que no había dicho", comenzó diciendo Mejide muy sincero.

Antes de que se malinterpretasen sus palabras, el comunicador insistió en ello y explicó que se refería a cuando dijo "que a Podemos no le importaba la excarcelación de Pablo Hasél". Como consecuencia, reconoció que comentó "cosas que no habían sido", por lo que no dudó en pedir perdón en directo.

"Si que había dicho cosas de este programa, pero no voy a entrar en eso. Lo que yo dije es de lo que me hago cargo", siguió diciendo. "Dicho esto, pretendo, que a veces no me sale, abandonar esta cultura del zasca y, sobre todo con partidos políticos... Deberíamos tener la conciencia y la responsabilidad, estos programas que tratamos estos temas, de decir las cosas tal como son", aseguró el conductor del espacio de Cuatro.



"Y, efectivamente, yo dije cosas que no habían sido, con lo cual pido disculpas. Así de sencillo", finalizó Risto así sus disculpas. Sin embargo, a pesar de haber reculado sobre sus anteriores declaraciones, no dudó en decir su opinión al respecto: "Ahora, os digo lo que pienso".

"Pienso que Podemos podría haber condenado antes la violencia; pienso que Podemos, efectivamente llevaba un año en el poder y podría haber propuesto la ley para excarcelar o que no llegara a la cárcel Pablo Hasél y no cinco días antes de las elecciones catalanas, pero es lo que pienso yo, un mero payaso televisivo, si queréis. Esa es mi opinión", concluyó el presentador.

"No debería preocuparos rectificar"

El enfrentamiento entre el presentador y el partido liderado por Pablo Iglesias se presenció en Twitter el pasado fin de semana. "Hace un rato nos decían en 'Todo es mentira' que menos tuitear y más presentar cambios en las leyes para que lo de Pablo Hasél no vuelva a pasar. Eso ya lo hicimos la semana pasada. Quizás deberíamos tuitear más para que la gente se entere, porque en la TV, difícil", decía la cuenta oficial de Podemos, mencionando al espacio presentador por Risto Mejide.

"Señalar a periodistas y a medios. Un partido que está en el gobierno. Y luego exigir una democracia plena. Hay que tenerlos muy gordos. Pero mucho", contestó el publicista. "Perdón, Risto Mejide. La próxima vez que desinforméis o mintáis a vuestra audiencia en Todo es mentira, nos callaremos. NO. Si no os da miedo la verdad, no debería preocuparos rectificar o que os corrijan cuando cometéis un error, como nos pasa a todos", le reprochó el partido morado.

Señalar a periodistas y a medios. Un partido que está en el gobierno. Y luego exigir una democracia plena. Hay que tenerlos muy gordos. Pero mucho. https://t.co/HZMd8yycIX — Risto Mejide �� (@ristomejide) February 19, 2021

"Más de un año en el poder y la propuesta de ley la registráis a CINCO días de las elecciones catalanas y casi TRES AÑOS DESPUÉS del anuncio de la condena a Pablo Hasel (2/3/2018). Os preocupaba MUCHO el destino del rapero, sí... Y aún habrá quien os crea...", respondió Mejide con una risa irónica. Sin embargo, este lunes, el presentador reculó públicamente por ello.