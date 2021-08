La llamativa decisión de Paz Padilla para pasar páginas tras la muerte de su marido: “Hace poquito”

Ya hace más de un año desde que Paz Padilla tuvo que despedirse de Antonio, el amor de su vida. Desde entonces, la presentadora de ‘Sálvame’ se encuentra en un momento muy complicado de su vida. A pesar de ello, la comunicadora está intentando pasar página y enfrentarse a una nueva vida sin su marido. Este martes, en el espacio de Telecinco, la actriz reconoció que había decidido dar un paso muy importante para seguir con su vida.

Esto se produjo cuando Miguel Frigenti apareció en el plató de Telecinco con una exclusiva que podría terminar con la relación de una famosa pareja. Tal y como aseguró el colaborador, el conocido personaje ha sido pillado en una aplicación para ligar en la que solo participan personas con mucho dinero, a pesar de tener novia: "Hay que pagar, te tienen que aceptar. Solo un 8% puede acceder".

Una vez dada la información, Frigenti afirmó que se trataba del novio de Tamara Falcó, Iñigo Onieva: “El famoso al que he pillado en esta aplicación a espaldas de su novia es Íñigo Onieva”. Ante las caras de asombro de sus compañeros, el colaborador aseguró que Onieva tiene “activo” su perfil y que sigue publicando fotos a pesar de su relación con la hija de Isabel Preysler.

Asimismo, el comunicador explicó que solo pueden acceder a la aplicación personas con un poder adquisitivo elevado. Según confirmó Marta López, todos los miembros deben cobrar al menos 250.000 euros. Dejando a un lado otra posible deslealtad por parte de Onieva a Falcó, los colaboradores se mostraron muy interesados por el funcionamiento de la aplicación. Mientras preguntaban al respecto, se podía ver a una Paz Padilla callada y riéndose entre dientes.





"Necesitaba empezar a conocer gente"

“¡Yo la tengo!”, confesaba la conductora del espacio. "A ella sí la seleccionaron", aseguraba uno de sus compañeros, lo que sonrojó a Padilla. "Hay unos pedazo de tíos. Hace poquito que estoy apuntada. Mira qué guapa estoy yo", contaba entonces la actriz. "Te pueden expulsar de la aplicación en cualquier momento", seguía explicando Frigenti, mientras el resto de sus compañeros miraban las personas que formaban parte de la aplicación.

"Mi hija me dijo que necesitaba empezar a conocer gente", se justificaba Padilla, dejando claro el motivo por el que decidió inscribirse en la aplicación. “La culpa la tienen mi hija y mi yerno, que me dijeron tienes que conocer gente y él que es muy cool dice vamos a solicitarlo que conozco a no sé quién”, contaba. "¿Has quedado con alguien ya?", quiso saber Laura Fa. "Yo no he quedado con nadie, soy muy cortona", aseguraba la presentadora. "Hay unos tíos buenísimos, me gustan los nórdicos", reconocía Padilla con un toque de humor, lo que inundó el plató de carcajadas.