Jorge Fernández, obligado a disculparse por este gesto con un concursante de La Ruleta: "No ha sido queriendo"

Jorge Fernández, presentador de la 'La Ruleta de la Suerte', ha protagonizado en el último programa uno de esos momentos que ya forman parte del historial de anécdotas del programa de Antena 3.

Son muchos los momentos peculiares y espontáneos que tienen lugar el programa de Atresmedia, líder de audiencia indiscutible del tramo previo a los informativos de Sandra Golpe.

No es sencillo mantenerse 15 años al frente de un mismo programa, pero Jorge Fernández ya lo ha conseguido en “La ruleta de la suerte” de Antena 3. Además, el programa está alcanzando sus mejores cuotas en pantalla, casi 1,8 millones de espectadores de media, merced, entre otros factores, a la buena labor del carismático presentador.

El presentador le ha querido dar, de forma involuntaria, más emoción al concurso, justo en uno de los momentos más importantes del juego. Este hecho ha puesto un poco nerviosos al concursante que ha sufrido el pequeño despiste del presentador, ya que en un momento determinado no sabía que estaba pasando en realidad.

Gonzalo, así se llamaba el concursante, decidió después de una mala racha jugarse todo el dinero que tenía acumulado en un panel que parecía prácticamente resulto. Ante esta situación, el participante decidió atreverse a resolver el panel y asegurarse así la cifra que tenía en el marcador. En este momento, Gonzalo empezó a resolver y en mitad de la respuesta Jorge Fernández le interrumpió, pensando que había cometido un error.

El error de Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte'

Este gesto hizo que Gonzalo se quedase con cara de sorpresa, hasta el momento en el que Jorge Fernández ha rectificado y ha permitido al concursante seguir resolviendo el panel: "Sí, perdón, perdón, perdón".

Tras resolver correctamente el panel, Gonzalo ha querido tener unas palabras hacia el presentador, ya que en directo ha sufrido un pequeño susto cuando Jorge Fernández ha decidido interrumpir su respuesta: "Joe, qué susto me has dado, digo, por favor que no me pase esto. ¡Madre mía, qué susto!"

Tras trabajar como actor en Los Serrano se centró en presentar programas primero en Mediaset (Gran Hermano) y luego en Atresmedia (aparte de “La ruleta de la suerte”, participó en “Esta casa era una ruina”, "Me resbala" o “El juego de los anillos”).

Al respecto de “La ruleta”, Fernández le contó a El Mundo que "es un fenómeno muy difícil de explicar en televisión. Cuando empezamos competíamos con todos los magazines, éramos el programa discordante de la oferta de la mañana de cualquier cadena. Sinceramente, yo pensé, lo voy a hacer bien, aguantará un mes y que me den otro programa. Creía que se iba a ir a la mierda, no le veía hueco. Pero cuanta más tele haces, menos sabes de tele".