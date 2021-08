Sorpresa con Leticia Sabater por la 'bomba' que soltó en el 'Deluxe' sobre Rocío Carrasco: "Lo voy a hacer"

La cantante y ex concursante de 'La Casa Fuerte' de Telecinco, Leticia Sabater, estuvo el pasado viernes en el 'Deluxe', donde como viene siendo habitual cada vez que interviene en un programa de televisión, soltó algunas 'perlas' que sorprendieron a la audiencia del programa.

Fue a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, que aún varios meses después de su emisión, sigue generando polémica. Ahora ha sido Sabater quien confirmó en pleno directo que ella también estrenará una serie documental, siguiendo el camino de Rocío Carrasco y Anabel Pantoja, quien hace solo unos días se enteró en 'Sálvame' que habían preparado una docuserie sobre ella.

La 'bomba' de Leticia Sabater

"La voy a hacer", aseguró muy firme la cantante cuando Víctor Sandoval le pregunto por el tema. Algo que, de hecho, ni siquiera había comentado a los colaboradores del espacio antes de entrar al plató. "No lo he contado en la previa porque antes del covid ya me lo propusieron, pero lo paramos. Y la semana pasada me han vuelto a insistir", insistió Sabater.





Tal y como adelantó en el 'Deluxe', será una serie-documental sobre su vida "personal y profesional". Los colaboradores, con evidente sorpresa, quisieron saber dónde se emitiría y ella confesó que sería en televisiones y plataformas de streaming: "No puedo decir muchas cosas porque estamos en ello. Estamos planteándonos qué vamos a sacar y qué no. Y luego se ofrecerá a las plataforas y a las cadenas, y habrá que decidir quién lo compra".

Leticia Sabater: "Estoy preparando una docuserie como la de Rocío Carrasco" #letisincasa — Deluxe (@DeluxeSabado) August 7, 2021





Además, la cantante aseguró que un grupo de inversores serían los encargados de producir la serie documental. El motivo que le ha empujado a dar este paso en su vida profesional, además del éxito que tuvo la docuserie de Rocío Carrasco, porque "hay muchas personas que la gente no conoce" de su vida e hizo un adelanto de lo que le esperan a los espectadores: "Habrá sorpresas".

Indignación con Leticia Sabater

Tras la muerte del exconcursante de 'OT', Álex Casademunt, el mundo de la música y el espectáculo trasladó su pésame a la familia del cantante. La que fuera presentadora de televisión, Leticia Sabater, llamó la atención por lo que hizo al dar su adiós al joven cantante. Lo hacía a través de una publicación en Instagram, en la que acompañaba un breve texto de despedida:

“Álex descansa en paz, tuve la suerte de disfrutar contigo y conocerte en algunas ocasiones, y me llevo el recuerdo de una gran persona, cariñoso, alegre, divertido en definitiva maravilloso, un cielo de persona!! Mucho ánimo para toda su familia!! Con mucho cariño”.





Pero no era el texto lo que indignó a las redes sociales, sino la fotografía. Y es que, en lugar de elegir una imagen de ambos o, en el caso de que tuviese ninguna, de Casademunt solo, decidió hacerlo con una suya propia, de carácter promocional. Ante el aluvión de críticas que recibió por parte de sus seguidores, que le afearon que “debería darle vergüenza”, optó por resubir el post acompañado por, ahora sí, una imagen del cantante de 'Operación Triunfo'.