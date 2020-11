La lección de Vicente Vallés a María Jesús Montero por sus rodeos con el IVA de las mascarillas

El presentador de Informativos de Antena 3, Vicente Vallés, ha destapado este miércoles la trampa que se esconden en las palabras que ha pronunciado la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, quien ha vuelto a dar rodeos sobre el precio de las mascarillas en nuestro país.

Las palabras del presentador han hecho referencia al anuncio que ha hecho la titular de Hacienda encima de la tribuna de oradores. Según ha revelado, la Unión Europea ha concedido a España la posibilidad de que se baje el precio de las mascarillas, pasando a tener el IVA del 21% que tiene ahora al 4% establecido para productos de primera necesidad.

Polémica controvertida

La polémica no es nueva. Han sido varias las semanas en las que los miembros del Ejecutivo han intentado esquivar esta cuestión y han alegado que el precio no bajaba porque la Unión Europea no lo permitía. Sin embargo, los países de nuestro entorno como Francia e Italia sí que han bajado el IVA de las mascarillas, llegando incluso a eliminar totalmente cualquier impuesto sobre él.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, preguntado por esto en una entrevista hecha en 'Al Rojo Vivo' por Antonio García Ferreras llegó más lejos y argumentó que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de una proposición de Ciudadanos para rebajar su precio porque ellos querían llegar más lejos de lo que pedía el partido de Inés Arrimadas. Un paso, no en vano, que no han dado hasta ahora y que desconocían muchos de sus ministros.

Cronología de la fiscalidad de las mascarillas en 5 horas.-

11/11/2021 (8:00) es imposible bajar el IVA porque es ilegal

11/11/2021 (9:00): Lastra acusa a Italia de vulnerar la Ley por su tipo cero

11/11/2021 (12:30): Montero anuncia una bajada del IVA al 4%

Qué nivel. pic.twitter.com/b4IV0ydUYR — Mario Garcés Sanagustín (@MarioGarcesSan) November 11, 2020

Así lo ha evidenciado este miércoles Vicente Vallés, ya que antes del pleno de control al Gobierno este miércoles en la Cámara Baja, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, han sido entrevistado en 'Espejo Público' y 'La hora de la 1'respectivamente y han evitado hacer cualquier alusión a este hecho. "Nosotros lo haremos[bajar el precio de las mascarillas] cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea", ha alegado Lastra en el plató de TVE con Mónica López.

Pablo Iglesias: "Nosotros queríamos bajar el IVA de las mascarillas mucho más (no sólo del 21% al 4%)."

Hoy: El Gobierno rechaza bajar el IVA de las mascarillas porque supondría "1.568 millones menos de recaudación".

Los bulos y esas cosas. pic.twitter.com/T5bksRkAvm — Miguel Puga Barba (@MiguelPuga44) November 10, 2020

Sin embargo, momentos después de que se pronuncien estas palabras, María Jesús Montero ha desvelado que el Gobierno cuenta con el permiso de la Comisión Europea para bajar el IVA del precio de las mascarillas.

MADRID, 03/09/2020.- La ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa ofrecida tras las reuniones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha mantenido con los portavoces del PNV y ERC en el Congreso, Aitor Esteban y Gabriel Rufián, este jueves en Moncloa. EFE/J.J. GuillénJ.J. Guillén

Vallés desvela el mensaje oculto de Montero

Tras el anuncio hecho por la titular de Hacienda, que ha revelado que finalmente sí que van a bajar los precios de las mascarillas, Vallés ha querido precisar que el 'permiso' que dicen tener ahora de la Comisión Europea no es nuevo.

Las diferentes versiones y las mentiras del Gobierno sobre el IVA de las mascarillas.



Lo cuenta Vicente Vallés: pic.twitter.com/dSYQwyMsa9 — Hugo Manchón (@hugomanchon) November 11, 2020

"En efecto, el Gobierno español recibió ayer una autorización de la Comisión Europea, pero no es una autorización nueva. La Comisión Europea se limita a recordar que sí se puede bajar el IVA de las mascarillas porque está permitido desde hace meses como lo han hecho otros países antes que España. De hecho, se puede bajar el IVA e incluso eliminarlo desde el 5 mayo, hace seis meses, cuando la Unión Europea emitió este documento en el que se dice que no se multará a los países que tomen esta decisión, es decir, permiso como tal el Gobierno español y todos los Gobiernos de Europa lo tienen desde hace seis meses, no desde ayer por la tarde", ha explicado Vallés en el informativo de Antena 3.

