Laura Fa se indigna por lo que le obligan a hacer sus compañeros de 'Sálvame': "Sois unos..."

Desde la llegada de 'Pasapalabra' a Antena 3,'Sálvame'está experimentando con nuevos contenidos para competir con su principal rival. Tras poner en marcha la sección 'Quiero dinero', en la que Chelo Gª Cortés se somete a impactantes pruebas para ganar miles de euros, el espacio de Telecinco ha apostado por otro formato.

Además de hacer una versión más suave de 'Fear Factor', reality show americano en el que los concursantes deben superar pruebas muy arriesgadas a cambio de dinero, 'Sálvame' ha decidido poner en marcha una adaptación de 'Tu cara me suena'. En este espacio, que recibe el nombre de 'La Verbena', los colaboradores tienen que imitar a cantantes muy reconocidos.

En esta ocasión, ha sido Laura Fa quien ha tenido que disfrazarse y actuar frente a sus compañeras. No obstante, el espacio siempre intenta buscar polémicas y utiliza a sus trabajadores para ello. Es por esto por lo que los colaboradores decidieron que, Laura Fa, quien ha manifestado en varias ocasiones que es independentista, imitara a Azúcar Moreno cantando 'Bandido' y con una gran bandera de España sobre su espalda. "Sois unos putos cabrones", recriminó la periodista a sus compañeros.

'Sálvame' (Telecinco)

"Si me toca imitar a las Azúcar Moreno que representaron e España en Eurovisión sabré cosas de España. Sabré cosas porque visito España", comenzó diciendo la colaboradora de Telecinco. Tras hacer un test sobre geografía, aseguró que, los colaboradores que son contrarios a ella ideológicamente, la puntuarían mal: "Sé que Matamoros me va a valorar fatal. Le caigo mal, no me soporta. Lo que me vaya mal a mí le parecerá estupendo".

Después de quedar impactados con su actuación en el plató del programa, Jorge Javier Vázquezdefinió su interpretación como "floja": "Parece Els pastorets". "¿Por qué le habéis hecho esta putada? Una reconocida nacionalista como tú has representado la canción que representa a España y estabas inexpresiva", agregó el presentador.

"Parece Superlópez. O un mesonero, o Curro Jiménez", opinó Kiko Matamoros."Es la primera vez que actúo en toda mi vida", se defendió Laura Fa ante las duras criticas del "jurado". "Dos sobre diez", le puntuó Matamoros.

'Sálvame' (Telecinco)