Las sorprendentes palabras de Jorge Javier en Telecinco sobre su apoyo a Rocío Carrasco: "Ha sido un error"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto de sus vacaciones como un torbellino. El presentador de 'Sálvame' se presentó en el 'Deluxe' sin pelos en la lengua y diciendo todo lo que pensaba a sus compañeros. Esta vez, el conductor del espacio de Telecinco se sentó frente a Kiko Matamoros en el plató tras opinar que su compañero "busca ser despedido y presentarse como una víctima del feminismo".

Esto se debe a que, desde hace unos días, la expareja de Makoke ha manifestado que no se encuentra bien trabajando en 'Sálvame', llegando incluso a advertir de una posible dimisión. Ante esto, Jorge Javier se ha mostrado muy decepcionado y no ha dudado en decirle todo lo que pensaba de su reciente actitud contra su programa.

En su defensa, Matamoros ha explicado a su compañero que se siente señalado desde el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ya que presenta una postura contraria a sus compañeros. "Esta guerra la hemos perdido todos. Hemos jugado de forma torpe todos, han sobrado muchas opiniones, pero han faltado otras. La gestión que hemos hecho de su testimonio ha sido un error", declaraba entonces el presentador, dejando claro que todo los que se han posicionado del lado de Rocío Carrasco o Antonio David Flores también se han sentido así.

A raíz de esto, el presentador de 'Sálvame' sorprendió a todos los presentes al señalar que la repercusión de la docuserie de la hija de Rocío Jurado les ha venido grande: "Cuando ella lo hizo, jamás pensó que iba a tener tanta repercusión. Todo el entramado era desconocido y nos ha superado a todos. Ha sido un detonador de muchas estructuras, se ponía sobre la meses cosas y conceptos que he escuchado por primera vez en mi vida".









"Como un niño chico con una pataleta"

Por otro lado, Matamoros quiso explicar a Jorge Javier los motivos que le han llevado a replantearse su continuidad en el programa de Telecinco. "Me parece un poco ofensivo y provocativo, no me he sentido cuidado, creo que han jugado un poco conmigo. Quiero seguir, pero depende en qué condiciones", se sinceraba, haciendo referencia a que la visita de Makoke en 'La última cena' le sentó "como una patada". "Estás como un niño chico con una pataleta", opinaba Jorge Javier.

Haciendo hincapié en como se sienten los colaboradores, el presentador quiso recordar a Matamoros la mala actitud que tuvo con Carlota Corredera, quien se motró totalmente destrozada en 'Sálvame'. "A mí me gustaría hablar con ella, no la llamo porque no creo que es el momento. La gente ha dejado de ver el programa por el sesgo que estaba teniendo el programa, yo lo he pasado mal. Hasta ayer no me di cuenta de que Carlota lo estaba pasando mal", confesaba el tertuliano, aparentemente arrepentido por su comportamiento.

"A mi no me gusta mucha de la gente con la que te estás rodeando últimamente. Me parece que te estás dejando querer por gente de la que no me gusta su catadura moral. Tampoco entiendo como un tío como tú, con la preparación que tienes, pierdes el tiempo en meterte en debates absurdos con gente que es gentuza", zanjaba Jorge Javier, señalando la vida que lleva Matamoros.