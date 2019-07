Las redes se vuelven locas contra 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja: "Es una vergüenza"

Isabel Pantoja ha sido la gran protagonista de esta edición de Supervivientes, el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez. Un protagonismo que ha ido hartando a muchos espectadores a lo largo de esta edición y que ha estallado en las redes en la última gala, despertando comentarios como "es una vergüenza".

La artista fue recibida en el plató de Telecinco por sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja y luego rompía a llorar: "Gracias, Jorge. Muchas gracias", eran las palabras con las que se fundía en un abrazo con Jorge Javier Vázquez.

Pero al público del reality, que lleva muchos años de tele ya, no se le han pasado un par de detalles que han provocado auténtica indignación. Lo primero, que en lugar de llegar como el resto de concursantes, en bañador y sin pintar, Pantoja llegaba perfectamente maquillada y bien vestida. Y para empeorar las cosas, el público del plató la recibía con aplausos y jolgorio. Hasta un ramo de flores recibió Isabel Pantoja.

Privilegios que han reavivado la llama de la que ha sido la gran polémica de la temporada: el presunto trato de favor hacia Pantoja por parte de la dirección del programa frente a otros concursantes.

Isabel Pantoja entra maquillada, recibida por un club de fans y con un ramo de flores.

Pero oye que no hay favoritismos �� #SVGala12 — Mαяισ Vαqueяιzσ (@Vaquerizoo_) 11 de julio de 2019

La pantoja : chanclas , ramo de flores , ovación , media hora abrazando , maquillaje



Resto concursantes descalzos , al Segundo los separan , ropa de mierda



Pero Telecinco trata a todos igual eh , no os ofendais, anda a la mierda �� #SVgala12 — jesusxdani (@jesusxdani1) 11 de julio de 2019

Enserio la ovación a la Pantoja, que griten su nombre y que la aplaudan cada dos palabras... ��#SVGala12 — Estefa! ;) (@LocaPorOT) 11 de julio de 2019

Es una vergüenza el trato que se le da a Isabel...TODOS los concursantes, como personas, son IGUALES, pero como supervivientes son muy DISTINTOS!!



Albert ganador!!#SVGala12 — Almu! (@Almudena_Srj) 11 de julio de 2019

El ramo de flores nos confirma que esta HA SIDO LA PEOR EDICIÓN CON DIFERENCIA DE SV#SVGala12 — Vico⚡ (@vic_greys) 11 de julio de 2019

Isabel Pantoja confesaba en su entrevista con Jorge Javier Vázquez que no esperaba que 'Supervivientes' fuera tan duro, porque Kiko, Isa y Anabel no le habían explicado con detalle como fue su experiencia en la isla: "Cuando les dije que iba a participar en el programa mi hijo me dijo: "Estás loca". Mi hija: "Yo me cambiaría por ti". Y mi sobrina: "Allá tú, tita"".

La cantante tampoco quiso profundizar en el problema de salud que le obligó a abandonar el concurso: "Gracias a Dios y al doctor hemos cogido a tiempo lo que tenía. Estaba confundida. No sabía por qué me sacaban de la isla. Tengo mucho dolor. Yo quería llegar hasta el final. Lo prometí. Y no ha podido ser", confesaba entre lágrimas.

"El doctor desaconsejó seguir, porque tenías que comer cinco veces al día", explicaba Jorge Javier. "Y tomar un medicamento continuo", ha añadido la tonadillera. "Eso ha hecho imposible tu permanencia en la isla. Nos hubiera encantado que hubieras estado en la final, pero la salud es lo principal", sentenciaba Vázquez.