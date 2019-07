El emotivo recibimiento de Isabel Pantoja y la superación de su mayor miedo en 'Supervivientes'

El momento ha llegado. El público de 'Supervivientes 2019' ha recibido a Isabel Pantoja como si se hubiera alzado como ganadora del 'reality show' de Mediaset y ha coreado su nombre hasta la saciedad. La tonadillera ha comenzado a llorar prácticamente desde el primer segundo, al reencontrarse con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita. "Gracias Jorge. Muchas gracias", ha expresado en pleno llanto, mientras abrazaba a Jorge Javier Vázquez.

La matriarca del clan Pantoja ha confesado que no esperaba que 'Supervivientes' fuera tan duro, porque Kiko, Isa y Anabel no le habían explicado con detalle como fue su experiencia en la isla: "Cuando les dije que iba a participar en el programa mi hijo me dijo: "Estás loca". Mi hija: "Yo me cambiaría por ti". Y mi sobrina: "Allá tú, tita"".

"Mi pasado reciente está totalmente enterrado"

La intérprete de 'Hoy quiero confesar' ha explicado que la experiencia en el concurso de supervivencia le ha ayudado a combatir su mayor temor: sentirse encerrada como en la prisión. "Sabía que tenía muchos miedos y me los he quitado de encima. El principal miedo era mi pasado reciente, que está totalmente enterrado", ha puntualizado.

Isabel ha aclarado cómo ha vivido el abandono forzoso de la isla por problemas de salud: "Gracias a Dios y al doctor hemos cogido a tiempo lo que tenía. Estaba confundida. No sabía por qué me sacaban de la isla. Tengo mucho dolor. Yo quería llegar hasta el final. Lo prometí. Y no ha podido ser", ha confesado entre lágrimas.

"El doctor desaconsejó seguir, porque tenías que comer cinco veces al día", ha explicado Jorge Javier. "Y tomar un medicamento continuo", ha añadido la tonadillera. "Eso ha hecho imposible tu permanencia en la isla. Nos hubiera encantado que hubieras estado en la final, pero la salud es lo principal", ha sentenciado Vázquez.