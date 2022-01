Las mejores frases de Juanma Castaño en su visita a "El Hormiguero"

Juanma Castaño, director de "El Partidazo de COPE" visitó este martes el plató de "El Hormiguero" para hablar de su trayectoria en la radio, su experiencia en el mundo del deporte y su participación en "Masterchef". El programa fue el más visto en su franja horaria con casi tres millones de audiencia y un 17,5% de share. A continuación, puedes leer las mejores frases que dejó:

Ahora mucha gente te conoce como ganador de ‘MasterChef’: “Yo era de los peores con diferencia, fui encontrándome poco a poco bien, sorprendentemente empecé a cocinar rico y me planté en la final”. “Tuve platos que eran una vergüenza para la gastronomía española, pero es el sueño americano, si yo he ganado, todo el mundo puede ganar”.

25 años como líder del periodismo deportivo y ahora con este programa tienes otro tipo de público: “Los periodistas deportivos solemos caer, en cierto modo, un poco mal y ahora me siento extraño porque la gente se comporta muy bien conmigo, en el supermercado las señoras se acercan para ver qué llevo en el carro de la compra”.

¿Te ha restado credibilidad para los aficionados más 'puristas'?: “Creo que no, no me preocupa y creo que no tiene nada que ver, la credibilidad es inherente a lo que llevas haciendo toda tu vida”.

¿Cómo te llevas con la competencia?: “Me llevo bien, no tengo grandes problemas, antes había esa batalla de las 12 de la noche, por ver quién tenía al futbolista, pero eso ya no pasa porque los equipos no dejan venir a los futbolistas, no tenemos una competencia tan directa”.

Los jugadores no quieren ir a los programas deportivos porque dicen que hacéis una especie de ‘Sálvame’: “Eso es lo que te ha contado a ti Ramos que es amigo tuyo, Pablo. El problema es que si Sergio Ramos la pifia, tú no tienes que decir que lo ha hecho, yo sí, tengo que preguntarle por qué la ha pifiado en el segundo gol y ya no viene más”.

Sobre la polémica con Ibai Llanos: “Yo me cabreé porque Messi después de tantos años en España, llega a París y sólo atiende a Ibai, no dejó a los medios ni entrar a la rueda de prensa”. “Yo le hubiera preguntado si hubiese estado dispuesto a jugar gratis en el Barça, creo que él habría estado dispuesto, otra cosa es que no se lo llegaran a proponer”. “Ibai es un fenómeno en lo suyo, pero tiene un papel distinto con los jugadores, no desempeña un papel como periodista deportivo”.

La entrevista que te da más rabia no tener: "Guardiola, Mourinho".

¿Qué te pasa con Florentino?: “Pues no ha estado nunca en mi programa, ha estado en todos los demás programas menos en el mío, sé que no se va a arreglar porque se ha intentado por muchas vías y es mejor no tocar ese tema, me gustaría sentarme con él y decirle qué le pasa, pero no da esa oportunidad”.

¿Es tan poderoso como parece?: “Es muy poderoso, pero yo sigo currando. Tiene que convivir con la crítica de la gente que no le baila el agua”.

Miki Nadal no te caía bien: “Él hacía un programa para meterse con periodistas que no eran de la cuerda de Florentino, cuando me entero que va a ‘MasterChef’ dije ufff, pero luego resultó que conectamos, me cae bien y es un tío súper brillante”.

¿Cómo llevaste lo de Verónica Forqué?: “Mis tres meses con ella fueron fantásticos, ella estaba feliz, nos adorábamos mutuamente. Verónica se fue del programa porque tuvo covid, lo sé porque me lo pegó a mí con un beso, entonces no se puede decir que se fue deprimida en ‘MasterChef’ porque estaba feliz y ahora lo que pido es el máximo respeto para su figura”.